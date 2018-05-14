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14.05.2018 12:33 В Туле стартовала акция «Стоп ВИЧ/СПИД» "Вести-Тула"





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В ее рамках с сегодняшнего дня по 18 мая с 9 до 17 часов в Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет работать «прямая линия» и «телефон доверия»: 8 (4872) 47-42-53; 8 (4872) 39-34-74; 8 (4872) 39-42-62. На базе центра можно пройти тестирование на ВИЧ как анонимно, так и конфиденциально (по паспортным данным).





Сегодня, в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа, на всей территории страны в пятый раз стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».В ее рамках с сегодняшнего дня по 18 мая с 9 до 17 часов в Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет работать «прямая линия» и «телефон доверия»: 8 (4872) 47-42-53; 8 (4872) 39-34-74; 8 (4872) 39-42-62. На базе центра можно пройти тестирование на ВИЧ как анонимно, так и конфиденциально (по паспортным данным).

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