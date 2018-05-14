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14.05.2018 12:20 До 2034-го года в регионе планируют построить 17 новых котельных "Вести-Тула"





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Ну, а до 2034-го года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 17 новых котельных, реконструкция и повышение энергетической эффективности 107 действующих, вывод из эксплуатации 46 малоэффективных и физически изношенных.



В целом суммарные капитальные вложения в новое строительство и реконструкцию энергоисточников и теплосетевых объектов оцениваются почти в 18 млрд. рублей. Участники слушаний предложенный проект поддержали







В регионе работают над схемой теплоснабжения на период до 2034 года. Основная цель - обеспечить максимальную надежность теплоснабжения при минимально возможных затратах и минимальном воздействии на окружающую среду. Работа в этом направлении уже идет в постоянном режиме: обновляются тепловые сети, парк оборудования котельных, оптимизируется их загрузка.Ну, а до 2034-го года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 17 новых котельных, реконструкция и повышение энергетической эффективности 107 действующих, вывод из эксплуатации 46 малоэффективных и физически изношенных.В целом суммарные капитальные вложения в новое строительство и реконструкцию энергоисточников и теплосетевых объектов оцениваются почти в 18 млрд. рублей. Участники слушаний предложенный проект поддержали

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