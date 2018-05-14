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14.05.2018 11:47 Футболисты «Арсенала» завершили сезон на мажорной ноте Александр Конов





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Туляки открыли счёт на 29-ой минуте – передачу Михаила Александрова с правого фланга замкнул Артём Дзюба. Ну а второй гол перед самым финальным свистком провёл Кантемир Берхамов. В итоговой турнирной таблице «Арсенал» занял 7-ое место. От шестой строчки, дававшей право на участие в Лиге Европы, нашу команду отделило всего одно очко.



После окончания матча футболистов и тренеров «Арсенала» за проделанную работу поблагодарил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Футбольную команду в нашем регионе любят, верят в нее. Вы оправдали все наши надежды. Те задачи, которые перед вами стояли, вы перевыполнили. Но есть к чему стремиться», - сказал глава региона.







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После крупного поражения от ЦСКА, в заключительном матче чемпионата Премьер-лиги подопечные Миодрага Божовича сумели собраться и показали по-настоящему классный футбол, победив 2:0 столичный «Локомотив». «Железнодорожники» приехали в Тулу в ранге чемпионов страны, позволив себе некоторую ротацию состава. Но это мало волновало «Арсенал», который решал свои собственные задачи.Туляки открыли счёт на 29-ой минуте – передачу Михаила Александрова с правого фланга замкнул Артём Дзюба. Ну а второй гол перед самым финальным свистком провёл Кантемир Берхамов. В итоговой турнирной таблице «Арсенал» занял 7-ое место. От шестой строчки, дававшей право на участие в Лиге Европы, нашу команду отделило всего одно очко.После окончания матча футболистов и тренеров «Арсенала» за проделанную работу поблагодарил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Футбольную команду в нашем регионе любят, верят в нее. Вы оправдали все наши надежды. Те задачи, которые перед вами стояли, вы перевыполнили. Но есть к чему стремиться», - сказал глава региона.









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