Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.05.2018 11:47 Футболисты «Арсенала» завершили сезон на мажорной ноте
Александр Конов



| фото |
После крупного поражения от ЦСКА, в заключительном матче чемпионата Премьер-лиги подопечные Миодрага Божовича сумели собраться и показали по-настоящему классный футбол, победив 2:0 столичный «Локомотив». «Железнодорожники» приехали в Тулу в ранге чемпионов страны, позволив себе некоторую ротацию состава. Но это мало волновало «Арсенал», который решал свои собственные задачи.

Туляки открыли счёт на 29-ой минуте – передачу Михаила Александрова с правого фланга замкнул Артём Дзюба. Ну а второй гол перед самым финальным свистком провёл Кантемир Берхамов. В итоговой турнирной таблице «Арсенал» занял 7-ое место. От шестой строчки, дававшей право на участие в Лиге Европы, нашу команду отделило всего одно очко.

После окончания матча футболистов и тренеров «Арсенала» за проделанную работу поблагодарил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Футбольную команду в нашем регионе любят, верят в нее. Вы оправдали все наши надежды. Те задачи, которые перед вами стояли, вы перевыполнили. Но есть к чему стремиться», - сказал глава региона.



.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .