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НОВОСТИ | Общество



14.05.2018 11:34 В поселке Строительном жители рискуют утонуть в нечистотах
Алексей Еремин



| фото |
Жители посёлка Строительного рискуют утонуть в нечистотах. Несколько дней назад, когда большая и зловонная вода полилась через край канализационного колодца на, так называемой насосной станции, селянам буквально пришлось спасать местного оператора. Мужчина пошёл на дно вместе с импровизированной станцией. Трагедии, к счастью не произошло, небольшая катастрофа. Но уже на следующий день, вооружившись топором оператор Владимир, чтобы попасть на работу, прорубил себе новую дверь.

Все проблемы с канализацией долгие годы лежат нелёгким грузом на плечах селян. ТСЖ давно развалилось, а управляющие компании брать такой сомнительный фонд под своё крыло не хотят. Вот и решают люди свои проблемы сами. Коммунальная страшилка только набирает обороты, но, похоже, и её решение уже не за горами.

Как рассказал глава администрации Бородинское Киреевского района Игорь Миронов, «…провести работы по замене большого участка коллектора сейчас не представляется возможным. Заложение магистрального канализационного трубопровода составляет более пяти метров. Раскопать и вырвать этот кусок нельзя, так как можно запросто утонуть. В ближайшее время проблема будет решена».

Обещают откачать и воду из подвалов, но это временное решение. Ведь пока жители сами не соберутся, чтобы решить свои проблемы, они будут стакиваться с ними снова и снова. Выход один – создание ТСЖ.
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