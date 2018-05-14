НОВОСТИ | Общество







14.05.2018 11:04 Тульские оздоровительные лагеря готовятся к приему детей Полина Ермолаева





| фото |



«Берёзка», пожалуй, один из самых стойких и примерных оздоровительных лагерей в нашем регионе. Созданный в 70-х годах, он пережил разруху 90-х, и по-прежнему не пропуская ни одного лета, принимает ежегодно 400 юных туляков за сезон. Не станет исключением и этот.



По словам директора МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» Александра Андреева, «…в настоящий момент заключены все необходимые договоры для полноценного отдыха детей в летнее время. Это договор на обслуживание пожарной сигнализации, договор на акарицидную обработку, стирку белья, вывоз твердых бытовых отходов и т.д. Все необходимые мероприятия обеспечены к летнему сезону. На 90% мы готовы к приему детей».



Все детские оздоровительные лагери уже проходят активную проверку. Их посещают представители профильных министерств и, конечно же, сотрудники МЧС. «На территории региона находятся 22 лагеря. В них сейчас ведутся проверки, которые будут завершены к 20 мая. Все выявленные нарушения будут устранены», - говорит исполняющий обязанности заместителя начальника Управления МЧС России по Тульской области Владимир Лаврущев.



В «Березке» последние приготовления – добавляют ярких красок территории, и уже 2 июня здесь будут знакомиться с ребятней 1-ой смены.

Работа по приведению лагеря в рабочее состояние началась еще в середине апреля. Несмотря на то, что до официальной приемки еще около двух недель, лагерь уже готов заполнится ребячьими голосами.«Берёзка», пожалуй, один из самых стойких и примерных оздоровительных лагерей в нашем регионе. Созданный в 70-х годах, он пережил разруху 90-х, и по-прежнему не пропуская ни одного лета, принимает ежегодно 400 юных туляков за сезон. Не станет исключением и этот.По словам директора МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» Александра Андреева, «…в настоящий момент заключены все необходимые договоры для полноценного отдыха детей в летнее время. Это договор на обслуживание пожарной сигнализации, договор на акарицидную обработку, стирку белья, вывоз твердых бытовых отходов и т.д. Все необходимые мероприятия обеспечены к летнему сезону. На 90% мы готовы к приему детей».Все детские оздоровительные лагери уже проходят активную проверку. Их посещают представители профильных министерств и, конечно же, сотрудники МЧС. «На территории региона находятся 22 лагеря. В них сейчас ведутся проверки, которые будут завершены к 20 мая. Все выявленные нарушения будут устранены», - говорит исполняющий обязанности заместителя начальника Управления МЧС России по Тульской области Владимир Лаврущев.В «Березке» последние приготовления – добавляют ярких красок территории, и уже 2 июня здесь будут знакомиться с ребятней 1-ой смены.









Читать @gtrktula

















