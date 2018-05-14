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14.05.2018 10:43 Качество ремонта тульских дорог проконтролируют независимые эксперты Кира Черьевская





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Ремонт улицы Скуратовской идет по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». И здесь особые требования по контролю качества. Они ведутся уже сейчас на этапе работ федеральными и городскими организациями. Есть и третий – независимый эксперт. Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…было принято решение нанять независимую организацию. Она будет нести ответственность за выполненные контрольные мероприятия. Ответственность серьезная, вплоть до потери лицензии».



Городские магистрали ремонтируют комплексно. На Скуратовской приведут в порядок съезды, территорию остановочных павильонов и здесь наконец-то появится тротуар. И на всё это на данном участке будет потрачено 46 млн. рублей. Пешеходные дорожки делают уже по муниципальному контракту. Активно работает техника сейчас на улице Арсенальной. Здесь также появится новый тротуар. Задача осложняется рельефом местности.



В разгаре работы на улице Белкина. Она хоть и небольшая, была в ужасном состоянии. В план попала по обращениям граждан. По их же просьбам, здесь приведут в порядок тротуар, а срезанный асфальт используют для парковочного пространства. «Бордюр занижен для того, чтобы у автомобиля была возможность свободного доступа и подъезда к стоянке. Заезды во дворы будут соответствовать нормативному покрытию», - говорит Евгений Авилов.



Это также муниципальная программа, по которой всего в городе приведут в порядок 36 улиц. Ремонт дорог в Туле будет вестись до конца октября. На Ложевую подрядчики по плану должны выйти 16 июня.

10 часов утра, а на улице Скуратовской - как в часы пик. Из-за столь активного движения транспорта работы на этом объекте ведутся только в ночное время. Уже уложен выравнивающий слой. «Он потому называется выравнивающим, что призван привести геометрию в соответствие. После этого будет положен слой асфальтобетона толщиной 5 сантиметров», - рассказывает начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.Ремонт улицы Скуратовской идет по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». И здесь особые требования по контролю качества. Они ведутся уже сейчас на этапе работ федеральными и городскими организациями. Есть и третий – независимый эксперт. Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…было принято решение нанять независимую организацию. Она будет нести ответственность за выполненные контрольные мероприятия. Ответственность серьезная, вплоть до потери лицензии».Городские магистрали ремонтируют комплексно. На Скуратовской приведут в порядок съезды, территорию остановочных павильонов и здесь наконец-то появится тротуар. И на всё это на данном участке будет потрачено 46 млн. рублей. Пешеходные дорожки делают уже по муниципальному контракту. Активно работает техника сейчас на улице Арсенальной. Здесь также появится новый тротуар. Задача осложняется рельефом местности.В разгаре работы на улице Белкина. Она хоть и небольшая, была в ужасном состоянии. В план попала по обращениям граждан. По их же просьбам, здесь приведут в порядок тротуар, а срезанный асфальт используют для парковочного пространства. «Бордюр занижен для того, чтобы у автомобиля была возможность свободного доступа и подъезда к стоянке. Заезды во дворы будут соответствовать нормативному покрытию», - говорит Евгений Авилов.Это также муниципальная программа, по которой всего в городе приведут в порядок 36 улиц. Ремонт дорог в Туле будет вестись до конца октября. На Ложевую подрядчики по плану должны выйти 16 июня.









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