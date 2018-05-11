НОВОСТИ | Общество







11.05.2018 19:11 Объявлены первые участники театрального фестиваля «Толстой Уикенд» Елена Панова





| фото |



«Меня иногда не то, что расстраивает, но утомляет опыт коллективного восприятия, как это обычно происходит в театре. А вот опыт частного восприятия, личного – это, наверное, самое сложное, что может быть в искусстве», - говорит Евгений Маленчев.



Каждый желающий получит наушники и аудиозапись. Маршрут проходит по восьми точкам. Что соответствует первым восьми годам семейной жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. На аудио записаны фрагменты дневников, переписки и отрывки из романа «Война и мир». Причем мысль семейная – основная. Зачем Лев Толстой в 35 лет отрастил бороду? И как случилось, что в ссоре с женой разбил барометр? Каждый фрагмент начитан актерами тульскими и московскими, которые и в настоящей жизни являются супругами. Это было обязательное условие.



«Вообще фестиваль какого-то одного автора, это стимул для театров ставить новые спектакли по Толстому. Это одна из вещей, которую мы держим в голове, когда проводим этот фестиваль», - говорит заведующая отделом международных литературных проектов музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская.



Жанр спецпроекта режиссер определяет как спектакль-путешествие. Работа над ним идет уже несколько месяцев. В творческой группе драматург Юлия Поспелова, композитор Григорий Полухутенко и художник Анастасия Бугаева. После фестиваля проект останется жить в усадьбе великого классика. Это значит, что в любое время каждый из гостей сможет повторить заданный маршрут.



За вдохновением для спецпроекта режиссер Евгений Маленчев отправляется в самые тайные уголки Ясной Поляны. Увести посетителей от тысячи раз пройденных маршрутов – идея такая. На фестивале «Толстой Уикенд» в прошлом году участники ходили на поиски Зеленой палочки. Это было некое коллективное действие, в масках и костюмах, чем-то похожее на шоу. В этот раз все будет иначе. Глубже, эмоциональнее и сокровеннее.«Меня иногда не то, что расстраивает, но утомляет опыт коллективного восприятия, как это обычно происходит в театре. А вот опыт частного восприятия, личного – это, наверное, самое сложное, что может быть в искусстве», - говорит Евгений Маленчев.Каждый желающий получит наушники и аудиозапись. Маршрут проходит по восьми точкам. Что соответствует первым восьми годам семейной жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. На аудио записаны фрагменты дневников, переписки и отрывки из романа «Война и мир». Причем мысль семейная – основная. Зачем Лев Толстой в 35 лет отрастил бороду? И как случилось, что в ссоре с женой разбил барометр? Каждый фрагмент начитан актерами тульскими и московскими, которые и в настоящей жизни являются супругами. Это было обязательное условие.«Вообще фестиваль какого-то одного автора, это стимул для театров ставить новые спектакли по Толстому. Это одна из вещей, которую мы держим в голове, когда проводим этот фестиваль», - говорит заведующая отделом международных литературных проектов музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская.Жанр спецпроекта режиссер определяет как спектакль-путешествие. Работа над ним идет уже несколько месяцев. В творческой группе драматург Юлия Поспелова, композитор Григорий Полухутенко и художник Анастасия Бугаева. После фестиваля проект останется жить в усадьбе великого классика. Это значит, что в любое время каждый из гостей сможет повторить заданный маршрут.









Читать @gtrktula



















