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11.05.2018 18:56 В Туле общественные пространства обрабатывают от клещей "Вести-Тула"





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В основном это акарицидная обработка общественных пространств. Всего она будет проводиться на 173-х гектарах земли. Несмотря на это, жителям области в этот период следует тщательно следить за мерами предосторожности.



«Собираясь на природу, необходимо правильно одеваться. – Говорит директор ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения Эдуард Куракин. – Должна быть одежда с длинными рукавами. Брюки нужно заправлять в носки. Во время пребывания на природе нужно осматривать себя и своих близких как можно чаще».

116 туляков в этом весеннем сезоне уже успели пострадать от укусов клещей. Среди них 35 детей. И это только по официальным данным. Администрация города и Центр гигиены и эпидемиологии Тульской области принимают меры по созданию благоприятных, безопасных территорий.В основном это акарицидная обработка общественных пространств. Всего она будет проводиться на 173-х гектарах земли. Несмотря на это, жителям области в этот период следует тщательно следить за мерами предосторожности.«Собираясь на природу, необходимо правильно одеваться. – Говорит директор ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения Эдуард Куракин. – Должна быть одежда с длинными рукавами. Брюки нужно заправлять в носки. Во время пребывания на природе нужно осматривать себя и своих близких как можно чаще».









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