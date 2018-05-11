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11.05.2018 18:41 В областном центре стартовал детский книжный фестиваль София Гафарова





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Есть и путеводитель по площадкам «ЛитераТулы». Ведь фестиваль будет проходить целых три дня на четырех пространствах: в новом творческом индустриальном кластере «Октава», независимой арт-площадке «Барабан» в Тульском историко-архитектурном музее, ДКЖ-Кино. Эпицентром традиционно станет атриум Тульского кремля.



«Книга уходит в интернет, в электронный формат. Но важно сохранять традиции семейного чтения, традицию дарить книги», - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. По словам продюсера детского книжного фестиваля «ЛитераТула» Ирины Рочевой, «…глваное, чтобы у родителей и у детей не возникало ложных иллюзий о том, что все хорошие книги были написаны только Маршаком, Барто и Чуковским. Сейчас есть чудесные отечественные писатели, добившиеся признания в том числе и за рубежом».



Где можно будет встретить всех книголюбов, это здесь на книжной ярмарке, которая будет работать все три дня фестиваля. Организаторы уверяют, что книги можно будет купить по низким, ценам и пообщаться с представителями более чем 30 российских издательств.



Чем порадует театральная программа, так это книжными спектаклями для малышей и младших школьников. Будет читка и обсуждение актуальных текстов для подростков. Традиционно запланирована большая программа о комиксах, с участием главных представителей индустрии. Любителям кино представится возможность посмотреть экранизации современных детских и подростковых произведений. Каждый день будет по два бесплатных киносеанса. В дни фестиваля состоится первый региональный полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18».



С 10 утра до 8 вечера «ЛитераТула» будет радовать читателей. В преддверии летних каникул весьма кстати настроиться на чтение и закупиться литературой, чтобы потом окунуться в мир фантазий и приключений с книгой в руках.



Вот такая универсальная карта-маршрут появилась в этом году у «ЛитераТулы». Здесь указаны тематические литературные и знаковые места от златоглавой до самоварной. Она доступна как в бумажном, так и в электронном виде. Вот так тульский фестиваль детской книги расширяет свои границы и возможности всех книголюбов.Есть и путеводитель по площадкам «ЛитераТулы». Ведь фестиваль будет проходить целых три дня на четырех пространствах: в новом творческом индустриальном кластере «Октава», независимой арт-площадке «Барабан» в Тульском историко-архитектурном музее, ДКЖ-Кино. Эпицентром традиционно станет атриум Тульского кремля.«Книга уходит в интернет, в электронный формат. Но важно сохранять традиции семейного чтения, традицию дарить книги», - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. По словам продюсера детского книжного фестиваля «ЛитераТула» Ирины Рочевой, «…глваное, чтобы у родителей и у детей не возникало ложных иллюзий о том, что все хорошие книги были написаны только Маршаком, Барто и Чуковским. Сейчас есть чудесные отечественные писатели, добившиеся признания в том числе и за рубежом».Где можно будет встретить всех книголюбов, это здесь на книжной ярмарке, которая будет работать все три дня фестиваля. Организаторы уверяют, что книги можно будет купить по низким, ценам и пообщаться с представителями более чем 30 российских издательств.Чем порадует театральная программа, так это книжными спектаклями для малышей и младших школьников. Будет читка и обсуждение актуальных текстов для подростков. Традиционно запланирована большая программа о комиксах, с участием главных представителей индустрии. Любителям кино представится возможность посмотреть экранизации современных детских и подростковых произведений. Каждый день будет по два бесплатных киносеанса. В дни фестиваля состоится первый региональный полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18».С 10 утра до 8 вечера «ЛитераТула» будет радовать читателей. В преддверии летних каникул весьма кстати настроиться на чтение и закупиться литературой, чтобы потом окунуться в мир фантазий и приключений с книгой в руках.











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