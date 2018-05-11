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11.05.2018 17:09 В Центре народного творчества посетители увидят «Тульских князьков» "Вести-Тула"





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Изящные оригинальные фигурки в костюмах , представляющих самые разные сословия. Здесь кормилицы и монашки, купцы и купчихи, служилый люд, жанровые сценки из жизни... 150 фигурок, выполненных маститыми мастерицами и их учениками. Первое упоминание о тульской городской игрушке относится к 1912-му году, но распространены они были задолго до этого. У каждого экспоната- своя история, свой сюжет. Есть на что посмотреть - до конца июня.





Узнать тонкости гончарного дела, почувствовать атмосферу обыденной жизни тульских ремесленников в 18-19 веках приглашает выставка «Тульские князьки. Возвращение через столетие» в Центре народного творчества. Она знакомит с историей возникновения уникального старинного промысла на окраине Тулы, в Больших Гончарах. В экспозиции - тульская городская игрушка.Изящные оригинальные фигурки в костюмах , представляющих самые разные сословия. Здесь кормилицы и монашки, купцы и купчихи, служилый люд, жанровые сценки из жизни... 150 фигурок, выполненных маститыми мастерицами и их учениками. Первое упоминание о тульской городской игрушке относится к 1912-му году, но распространены они были задолго до этого. У каждого экспоната- своя история, свой сюжет. Есть на что посмотреть - до конца июня.

Читать @gtrktula

















