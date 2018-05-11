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11.05.2018 17:01 В шествии «Бессмертного полка» в Туле приняли участие школьники из Франции "Вести-Тула"





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Гостям пряничной столицы в этот раз посчастливилось попасть на один из главных праздников России - День Победы, посмотреть парад и принять участие в шествии «Бессмертного полка». «9 мая я вместе с русской семьей, в которой живу по обмену, участвовала в акции «Бессмертный полк». Я была удивлена, что во Второй мировой войне погибло столько советских людей. Мне было очень грустно», - говорит участница программы международного обмена Гала Бронштейн.



Как рассказала представитель французской делегации Элен Ус, «…программа пребывания в Тульской области очень интересная и разнообразная. Дети посетили Ясную Поляну, Поленово, узнали о русских традициях и культуре».



Уроки русского для французских школьников. Тульская гимназия №30 уже в третий раз принимает учеников средней и старшей школы из Парижа по программе обмена. Ребята знакомятся с жизнью и бытом российских ровесников, вместе танцуют, учатся, а главное, живут в тульских семьях. В это время наши, тульские школьники, изучают культуру Франции.Гостям пряничной столицы в этот раз посчастливилось попасть на один из главных праздников России - День Победы, посмотреть парад и принять участие в шествии «Бессмертного полка». «9 мая я вместе с русской семьей, в которой живу по обмену, участвовала в акции «Бессмертный полк». Я была удивлена, что во Второй мировой войне погибло столько советских людей. Мне было очень грустно», - говорит участница программы международного обмена Гала Бронштейн.Как рассказала представитель французской делегации Элен Ус, «…программа пребывания в Тульской области очень интересная и разнообразная. Дети посетили Ясную Поляну, Поленово, узнали о русских традициях и культуре».











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