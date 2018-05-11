НОВОСТИ | Общество







11.05.2018 16:42 Туляки познакомились с гастрономическими традициями разных народов "Вести-Тула"





| фото |



Представители общественных объединений приготовили характерные национальные блюда народов мира, познакомили участников мероприятия с обычаями, обрядами, традициями и культурой национальных диаспор, подготовили экспозиции, стенды, показали дефиле в национальных костюмах.



Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области – министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева, «…фестиваль «Радуга вкуса» стал ежегодным. В нем принимают участие различные диаспоры. Цель – знакомство тульской молодежи с культурой и традициями разных национальностей. Чтобы ребята больше общались и дружили друг с другом».





Сегодня на базе Тульского областного центра молодежи» прошел фестиваль национальной кухни «Радуга вкуса». В нем приняли участие национальные диаспоры, проживающие на территории нашего региона и иностранные студенты, обучающиеся в Туле.Представители общественных объединений приготовили характерные национальные блюда народов мира, познакомили участников мероприятия с обычаями, обрядами, традициями и культурой национальных диаспор, подготовили экспозиции, стенды, показали дефиле в национальных костюмах.Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области – министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева, «…фестиваль «Радуга вкуса» стал ежегодным. В нем принимают участие различные диаспоры. Цель – знакомство тульской молодежи с культурой и традициями разных национальностей. Чтобы ребята больше общались и дружили друг с другом».









Читать @gtrktula

















