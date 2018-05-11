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11.05.2018 16:28 Тульские школьники участвуют в игре «Победа» "Вести-Тула"





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В первый день команды проходят станции «Пейнтбол», игру на местности «Разведчик», а завтра продемонстрируют общую физическую подготовку, знание военной истории и географии России, использование противогазов и общевойскового защитного комплекта». Также их ждет эстафета, кросс, стрелковый поединок, конкурсе на лучшего командира.



Старт первой станции «Статен в строю, силен в бою» был дан на площади Победы, перед началом которой участники игры возложили цветы к вечному огню у трёх штыков.







Военно-спортивная игра «Победа» проводится в Туле уже 12 лет. Сегодня она в очередной раз стартовала на площади Победы, а также в пейнтбольном клубе «Легион» и на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного полка.В первый день команды проходят станции «Пейнтбол», игру на местности «Разведчик», а завтра продемонстрируют общую физическую подготовку, знание военной истории и географии России, использование противогазов и общевойскового защитного комплекта». Также их ждет эстафета, кросс, стрелковый поединок, конкурсе на лучшего командира.Старт первой станции «Статен в строю, силен в бою» был дан на площади Победы, перед началом которой участники игры возложили цветы к вечному огню у трёх штыков.

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