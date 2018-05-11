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НОВОСТИ | Общество



11.05.2018 15:58 Когда тульские фронтовики получат по 10 тысяч рублей?
Вести-Тула



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Указом президента России Владимира Путина предусмотрена однократная выплата в размере 10 тысяч рублей фронтовикам Великой Отечественной войны.

Как сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Тульской области Людмила Маслова, «эти выплаты будут только двум категориям – участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. У нас таких около 800 человек. Это люди, которые воевали в действующей армии в 1941-1945 годы. Сейчас есть обращения вдов погибших, тружеников тыла, детей войны, но им выплат не будет. Эту выплату будем производить в июне. Обращаться к нам с заявлением не нужно. Мы всё сделаем сами через ту организацию, через которую пенсионер получает пенсию».
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