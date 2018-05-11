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11.05.2018 15:14 В Туле открылась выставка картин русских художников на военную тему Вести-Тула





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Юрий Пименов, Борис Ефимов, Аркадий Пластов… Здесь представлены более 50 работ этих и других русских художников на военную тему, которые создавались как в годы боевых действий, так и в последующие десятилетия. Какие-то картины выставлены впервые, а некоторые уже успели полюбиться гостям выставочного зала. Полюбоваться ими можно будет до 10 июня.



По словам заместителя генерального директора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марины Кузиной, «это очень яркие и трагичные произведения, которые производят щемящее чувство».



О героизме, страданиях и жизни народа в пору Великой Отечественной войны рассказывает выставка «С Великой Победой!», которая открылась в Тульском выставочном зале и уже успела произвести сильнейшее эмоциональное впечатление на гостей.Юрий Пименов, Борис Ефимов, Аркадий Пластов… Здесь представлены более 50 работ этих и других русских художников на военную тему, которые создавались как в годы боевых действий, так и в последующие десятилетия. Какие-то картины выставлены впервые, а некоторые уже успели полюбиться гостям выставочного зала. Полюбоваться ими можно будет до 10 июня.По словам заместителя генерального директора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марины Кузиной, «это очень яркие и трагичные произведения, которые производят щемящее чувство».





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