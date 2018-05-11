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11.05.2018 15:07 В Туле внедорожник наехал на девушку "Вести-Тула"





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На 20-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» молодой человек, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулём автомобиля «УАЗ», не справился с управлением и врезался в дерево. В результате пострадал он сам и его пассажир. Оба они были госпитализированы.





В областном центре на улице Агеева девушка-пешеход попала под колёса Toyota Land Cruiser. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.На 20-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» молодой человек, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулём автомобиля «УАЗ», не справился с управлением и врезался в дерево. В результате пострадал он сам и его пассажир. Оба они были госпитализированы.

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