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11.05.2018 14:28 Полина Протопопова из Киреевского района стала полуфиналисткой конкурса «Живая классика» Вести-Тула





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По условиям конкурса, нужно было выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. Полина выбрала рассказ Тэффи «Любовь и весна».



Полина Протопопова из Киреевского района стала полуфиналисткой известного литературного конкурса «Живая классика» и в скором времени отправится в знаменитый «Артек». Там на следующей неделе соберутся 18 победителей региональных туров самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране.По условиям конкурса, нужно было выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. Полина выбрала рассказ Тэффи «Любовь и весна».





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