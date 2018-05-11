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11.05.2018 12:51 В Большой Туле начали борьбу с борщевиком Вести-Тула





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В качестве средства борьбы на протяжении нескольких лет используется раствор «гербицид 540 торнадо водорастворимый». Приобрести его для самостоятельного уничтожения борщевика можно в любых специализированных магазинах.



Как сообщил консультант отдела благоустройства города Тулы Роман Мещеряков, «при опрыскивании раствором не страдают растения, который произрастают поблизости. Устанавливаются таблички, которые информируют жителей о проведении работ. В первые дни после обработки не рекомендуется выпускать домашних животных, скот».



Один из самых опасных сорняков на сегодняшний день - борщевик. Он все активнее отвоевывает для себя территории, а на запущенных пространствах и вовсе ощущает себя главным представителем флоры. С наступлением теплой и сухой погоды крупные сельхозпредприятия и частные подворья начинают активную борьбу с этим сорняком. В Большой Туле уже активно начались работы по уничтожению опасного растения, определено порядка 330 гектаров на обработку в четырех территориальных округах.В качестве средства борьбы на протяжении нескольких лет используется раствор «гербицид 540 торнадо водорастворимый». Приобрести его для самостоятельного уничтожения борщевика можно в любых специализированных магазинах.Как сообщил консультант отдела благоустройства города Тулы Роман Мещеряков, «при опрыскивании раствором не страдают растения, который произрастают поблизости. Устанавливаются таблички, которые информируют жителей о проведении работ. В первые дни после обработки не рекомендуется выпускать домашних животных, скот».





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