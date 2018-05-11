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11.05.2018 11:20 В «Бессмертный полк» встали сотни жителей Первомайского Кира Черьевская





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Первый в стране Вечный огонь у памятника «Скорбящий воин» горит и напоминает нам о великом подвиге наших предков. С войны не вернулись около 11 тысяч жителей Щёкинского района, более 800 человек захоронено в братских могилах. Их имена не забыты. В «Бессмертный полк» встали несколько сотен жителей Первомайского. Многие правнуки защитников отечества - в красивой стилизованной военной форме.



Непросто было и после войны нашим предкам. Пришлось восстанавливать города и сёла. В 1946 году в Щёкинском районе началось строительство газового завода. Его строили те, кто ещё вчера воевал на фронтах Великой Отечественной.



«Первая продукция была получена в 1955 году, сейчас завод превратился в химического гиганта и продолжает развиваться», - рассказала директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щёкиноазот» Ирина Подчуфарова.



Это ещё один подвиг, за который современное поколение благодарит ветеранов. 9 Мая для жителей Первомайского, как для всех россиян, – всегда большой праздник.



Ветеранская организация «Щёкиноазота» сейчас насчитывает около 2000 человек. Из непосредственных участников войны осталось всего четверо.



Впервые в этом году в честь Дня Победы на главной площади посёлка Первомайского по приглашению «Щёкиноазота» выступили военнослужащие тульской дивизии ВДВ.



Ну и куда же без полевой кухни и солдатской каши!



День Победы отметили в каждом уголке Тульской области. Праздничный митинг прошёл и у первого в СССР Вечного огня в посёлке Первомайском.Первый в стране Вечный огонь у памятника «Скорбящий воин» горит и напоминает нам о великом подвиге наших предков. С войны не вернулись около 11 тысяч жителей Щёкинского района, более 800 человек захоронено в братских могилах. Их имена не забыты. В «Бессмертный полк» встали несколько сотен жителей Первомайского. Многие правнуки защитников отечества - в красивой стилизованной военной форме.Непросто было и после войны нашим предкам. Пришлось восстанавливать города и сёла. В 1946 году в Щёкинском районе началось строительство газового завода. Его строили те, кто ещё вчера воевал на фронтах Великой Отечественной.«Первая продукция была получена в 1955 году, сейчас завод превратился в химического гиганта и продолжает развиваться», - рассказала директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щёкиноазот» Ирина Подчуфарова.Это ещё один подвиг, за который современное поколение благодарит ветеранов. 9 Мая для жителей Первомайского, как для всех россиян, – всегда большой праздник.Ветеранская организация «Щёкиноазота» сейчас насчитывает около 2000 человек. Из непосредственных участников войны осталось всего четверо.Впервые в этом году в честь Дня Победы на главной площади посёлка Первомайского по приглашению «Щёкиноазота» выступили военнослужащие тульской дивизии ВДВ.Ну и куда же без полевой кухни и солдатской каши!





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