НОВОСТИ | Общество







11.05.2018 10:45 Более 5000 узловчан отпраздновали День Победы в родном городе София Гафарова





| фото |



Быть достойными потомками - к этому стремится новое поколение узловчан. Как - продемонстрировали воспитанники военно-спортивного клуба десантного профиля «Гвардеец». А отличившиеся школьники города в специально подготовленной форме различных родов войск торжественным маршем прошли по главной улице города. Парад юнармейцев давно стал визитной карточкой Узловой в День Победы.



«Бессмертный полк» продолжил шествие. Узловчане несли портреты своих родственников, в чьи судьбы вмешалась война. Вместе со всеми в строю прошли руководители района. «Идём с моим прадедом Василием Царицыным. Он прошёл три войны – Первую мировую, Финскую и Великую Отечественную – остался жив, строил в Туле здания», - рассказал глава администрации Узловой Николай Терехов.



Более 9 тысяч узловчан ушли на фронт за годы Великой Отечественной войны, и почти половина из них не вернулись. На площади Победы участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания.



Закончилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню. Где первыми несли букеты свидетели тех дней, поддерживая друг друга и со слезами на глазах от того, что их помнят и чтут подвиг павших за свободу страны спустя десятилетия.



Более 5000 узловчан решили отпраздновать День Победы в своем родном городе. Все взоры были обращены к главным героям праздника - ветеранам, которые возглавляли автоколонну парада.Быть достойными потомками - к этому стремится новое поколение узловчан. Как - продемонстрировали воспитанники военно-спортивного клуба десантного профиля «Гвардеец». А отличившиеся школьники города в специально подготовленной форме различных родов войск торжественным маршем прошли по главной улице города. Парад юнармейцев давно стал визитной карточкой Узловой в День Победы.«Бессмертный полк» продолжил шествие. Узловчане несли портреты своих родственников, в чьи судьбы вмешалась война. Вместе со всеми в строю прошли руководители района. «Идём с моим прадедом Василием Царицыным. Он прошёл три войны – Первую мировую, Финскую и Великую Отечественную – остался жив, строил в Туле здания», - рассказал глава администрации Узловой Николай Терехов.Более 9 тысяч узловчан ушли на фронт за годы Великой Отечественной войны, и почти половина из них не вернулись. На площади Победы участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания.Закончилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню. Где первыми несли букеты свидетели тех дней, поддерживая друг друга и со слезами на глазах от того, что их помнят и чтут подвиг павших за свободу страны спустя десятилетия.





Читать @gtrktula

















