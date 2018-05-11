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НОВОСТИ | Общество



11.05.2018 10:45 Более 5000 узловчан отпраздновали День Победы в родном городе
София Гафарова

Ветераны возглавляли автоколонну парада

| фото |
Более 5000 узловчан решили отпраздновать День Победы в своем родном городе. Все взоры были обращены к главным героям праздника - ветеранам, которые возглавляли автоколонну парада.

Быть достойными потомками - к этому стремится новое поколение узловчан. Как - продемонстрировали воспитанники военно-спортивного клуба десантного профиля «Гвардеец». А отличившиеся школьники города в специально подготовленной форме различных родов войск торжественным маршем прошли по главной улице города. Парад юнармейцев давно стал визитной карточкой Узловой в День Победы.

«Бессмертный полк» продолжил шествие. Узловчане несли портреты своих родственников, в чьи судьбы вмешалась война. Вместе со всеми в строю прошли руководители района. «Идём с моим прадедом Василием Царицыным. Он прошёл три войны – Первую мировую, Финскую и Великую Отечественную – остался жив, строил в Туле здания», - рассказал глава администрации Узловой Николай Терехов.

Более 9 тысяч узловчан ушли на фронт за годы Великой Отечественной войны, и почти половина из них не вернулись. На площади Победы участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания.

Закончилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню. Где первыми несли букеты свидетели тех дней, поддерживая друг друга и со слезами на глазах от того, что их помнят и чтут подвиг павших за свободу страны спустя десятилетия.













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