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НОВОСТИ | Общество



11.05.2018 10:29 Тульские лётчики внесли огромный вклад в Победу
Виталий Моторин

Тульские лётчики внесли огромный вклад в Победу

| фото |
27 метров в самой верхней точке, почти 100 в основании. Мемориал «Защитникам неба Отечества» был открыт в канун празднования 74-годовщины обороны Тулы, и вот уже три года 26 таких бронзовых табличек защищают тысячи выбитых на них имен от забвения.

«На этом мемориале записаны золотыми буквами в историю имена почти 2500 летчиков героев Советского Союза, почти 100 лётчиков - это туляки, - рассказала заведующая филиалом Тульского военно-исторического музея Ирина Авдюшкина. - Вклад был огромен. В июле 41-го года 200 бомбардировщиков шли на Москву, и нашей авиации надо было их остановить. И их остановили».

Взлетающий в чистое голубое небо советский истребитель Ла-5 и поверженный немецкий бомбардировщик «Вульф» застыли на этом памятнике, изображая вполне реальную сцену из настоящего воздушного боя. Герой Советского Союза Иван Вишняков и его ведомый Александр Шевцов сбили в том бою сразу два таких «Вульфа».

Кроме 171-го Тульского истребительного полка, где и служили двое наших героев, в окрестностях Тулы в ту пору базировались легендарная эскадрилья «Нормандия-Неман» и воспетый в кинематографе женский полк «Ночные ведьмы». Подтверждения того, насколько доблестно наши летчики били врага и как трагически гибли сами, поисковики, учитывая специфику авиации, находят как в нашем, так и соседних регионах.

По словам поисковика Олега Золотарёва, «основные воздушные бои были на западе нашей области, это там, где 61-я армия неоднократно участвовала в наступательных и оборонительных операциях. Немецкие самолеты мы обнаружили в Тульской области в Ясногорском районе, в Калужской области - останки самолета «Мессершмитт 110». Некоторые находки представлены сейчас в Музее обороны Тулы».

Этот мемориал - первое знаковое место областной столицы, которое въезжающие в город туристы или просто проезжие видят на своем пути.

И все больше туляков сегодня уверены, что этот мемориал может и должен служить данью памяти не только тех, чьи имена выбиты на его основании, но и летчиков уже современной России, которые отдали свою жизнь за нашу родину в борьбе с терроризмом.













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