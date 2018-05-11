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11.05.2018 09:41 Сотни туляков закружились в вальсе под песню «Синий платочек» Алина Фурсенко





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По словам министра молодежной политики Тульской области Юлии Веприцевой, «песню «Синий платочек» знает вся страна. Эта акция символическая, чтобы ребята знали свою историю, вспоминали своих родных, всегда чтили память этого великого праздника».



Подготовка велась около месяца. Движения вальса члены молодежного парламента записали на видео еще в апреле - этот урок в соцсетях посмотрели почти 13 тысяч человек.



«Каждый старается танцевать красиво, тянет ножку. Сначала все думали, что нужен какой-то танцевальный навык, но после того, как мы сказали, что любой туляк и гость города может присоединиться, людей стало больше», - рассказала Анастасия Брыксина, заместитель председателя молодежного парламента при Тульской областной Думе.



Все начиналось с нескольких десятков пар, теперь только на площади Ленина – три сотни танцующих, а в те же минуты «Синий платочек» зазвучал еще на двух площадках - на площади Победы и возле Музея оружия.



А в День Победы этот символ, простой, как бабушкина фотография, сблизил туляков. Каждый сжал в руке свой личный платочек. А тепло общего голубого пламени, кажется, почувствовали все.



Сотни пар скромно теребят платочек в руке и повторяют движения. Песня, созданная еще в 1939 году, сменила десятки вариантов текста, но главный – в исполнении Клавдии Шульженко – простой, и гениальный в этой простоте прошагал через годы в наш, 2018-й.По словам министра молодежной политики Тульской области Юлии Веприцевой, «песню «Синий платочек» знает вся страна. Эта акция символическая, чтобы ребята знали свою историю, вспоминали своих родных, всегда чтили память этого великого праздника».Подготовка велась около месяца. Движения вальса члены молодежного парламента записали на видео еще в апреле - этот урок в соцсетях посмотрели почти 13 тысяч человек.«Каждый старается танцевать красиво, тянет ножку. Сначала все думали, что нужен какой-то танцевальный навык, но после того, как мы сказали, что любой туляк и гость города может присоединиться, людей стало больше», - рассказала Анастасия Брыксина, заместитель председателя молодежного парламента при Тульской областной Думе.Все начиналось с нескольких десятков пар, теперь только на площади Ленина – три сотни танцующих, а в те же минуты «Синий платочек» зазвучал еще на двух площадках - на площади Победы и возле Музея оружия.А в День Победы этот символ, простой, как бабушкина фотография, сблизил туляков. Каждый сжал в руке свой личный платочек. А тепло общего голубого пламени, кажется, почувствовали все.





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