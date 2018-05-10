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НОВОСТИ | Общество



10.05.2018 17:01 Михаил Придонов: главная мысль была – дожить до субботы
Елена Панова



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Эту шапку он хранит все 73 года после Великой Победы. В ней радист Михаил Придонов прошел немецкий концлагерь Маутхаузен. На территории Австрии. Заключенные работали в каменоломнях, добывали гранит. До сих пор им вымощены улицы Германии. Живыми из шахт почти никто не возвращался. Придонову, можно сказать, повезло ему дали работу монтера.

Вечером 4 мая во время обхода немецкий начальник, видя его изможденное состояние, объявил: завтра в печь, на казнь. «Самая главная мысль была о том, что не дожил до субботы. В субботу нам давали маленький кусочек колбаски или маргарина. Утром смотрим, а на вышках никого нет. Все немцы смылись. А тут в ворота въезжает американский танк», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Придонов.

В эти праздничные дни Михаил Придонович, также как и все тульские ветераны, получил подарок от губернатора. Но важно не это. Уже несколько лет фронтовик записывает и публикует воспоминания о Великой Отечественной. Своими руками дома делает вот такие тонкие книги в разноцветных обложках. Каждая – отдельный эпизод его фронтовой жизни. Младший сержант Придонов окончил курсы радистов. И до сих пор помнит азбуку Морзе.

Михаилу Придоновичу важно, чтобы его воспоминания не остались лишь частью биографии. О войне нужно говорить. Не сухим языком учебника истории. Рассказы живых свидетелей, в них – правда о самой жестокой в истории – Второй Мировой войне.















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