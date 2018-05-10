НОВОСТИ | Общество







10.05.2018 16:44 Туляки приняли участие в Параде Победы в Москве "Вести-Тула"





| фото |



«Нам выпала большая честь». - Говорит председатель совета ветеранов Тульской области Борис Соколов. - Присутствовать на военном параде на Красной площади. Мы не думали, что это возможно».



По словам члена общественной организации «Боевое братство» Юрия Устихина, «…было интересно посмотреть современную военную технику. Особенно понравилась авиация. В том числе новейший самолет Су-57».



«Если бы такая техника была у нас в годы Великой Отечественной войны, то мы воевали бы не пять лет, а один месяц. Очень важно, что президент России делает все для укрепления обороноспособности нашей страны», - отметил ветеран Великой Отечественной войны Пётр Ерофеев.

50 человек из Тульской области приняли участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, отличившиеся работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, активисты ветеранских организаций, представители молодёжи. Туляки уже не первый раз присутствуют на Параде Победы в столице. Благодаря инициативе главы региона это стало доброй традицией.«Нам выпала большая честь». - Говорит председатель совета ветеранов Тульской области Борис Соколов. - Присутствовать на военном параде на Красной площади. Мы не думали, что это возможно».По словам члена общественной организации «Боевое братство» Юрия Устихина, «…было интересно посмотреть современную военную технику. Особенно понравилась авиация. В том числе новейший самолет Су-57».«Если бы такая техника была у нас в годы Великой Отечественной войны, то мы воевали бы не пять лет, а один месяц. Очень важно, что президент России делает все для укрепления обороноспособности нашей страны», - отметил ветеран Великой Отечественной войны Пётр Ерофеев.









Читать @gtrktula

















