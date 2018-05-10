НОВОСТИ | Общество







10.05.2018 16:22 Жители региона задали вопросы Родиону Дуднику "Вести-Тула"





| фото |



Ну а от журналистов министру традиционно поступают вопросы куда более глобального содержания. Не обошли стороной и перспективы строительства Восточного обвода. Проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году, прошла согласование, получила положительное заключение госэкспертизы.



Сейчас подана заявка в федеральное дорожное агентство. «В этом году мы просили, чтобы по софинансированию нам выделили хотя бы 50 млн. рублей. Чтобы мы начали строительство. Федеральное агентство обещало рассмотреть заявку. У них уточнение бюджета происходит в мае-начале июня», - отметил Родион Дудник.



Сегодня в Туле состоялась прямая линия с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Родионом Дудником. Жители области по-прежнему активно жалуются на состояние проселочных дорог, много обращений именно по маленьким населенных пунктам.Ну а от журналистов министру традиционно поступают вопросы куда более глобального содержания. Не обошли стороной и перспективы строительства Восточного обвода. Проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году, прошла согласование, получила положительное заключение госэкспертизы.Сейчас подана заявка в федеральное дорожное агентство. «В этом году мы просили, чтобы по софинансированию нам выделили хотя бы 50 млн. рублей. Чтобы мы начали строительство. Федеральное агентство обещало рассмотреть заявку. У них уточнение бюджета происходит в мае-начале июня», - отметил Родион Дудник.











Читать @gtrktula

















