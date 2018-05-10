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|10.05.2018 16:00 Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отмечает 65-летие
|"Вести-Тула"
Сегодня поздравления с 65-м днем рождения принимает митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Как отметил губернатор Алексей Дюмин, «своим жизненным примером, беззаветным служением вере " он снискал глубочайшее уважение и благодарность верующих.
На тульской земле митрополит несет пастырскую службу с октября 2002-го года, отмечен многими государственными наградами, орденами русской, Александрийской, Иерусалимской и Чехословацкой православных церквей. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и добрым пожеланиям в его адрес.
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