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10.05.2018 15:55 Тула приняла участие в марафоне флагов городов-героев





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Накануне в администрации города Рязани состоялась церемония торжественного вручения флагов и сертификатов об участии в первом марафоне городов-героев делегациям из Тулы, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Бреста.



В рамках праздничного шествия флаги 13 городов-героев размером 10 на 15 метров пронесли курсанты военных вузов Рязани от площади Победы до Соборной.







Город оружейников присоединился к марафону флагов городов-героев.Накануне в администрации города Рязани состоялась церемония торжественного вручения флагов и сертификатов об участии в первом марафоне городов-героев делегациям из Тулы, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Бреста.В рамках праздничного шествия флаги 13 городов-героев размером 10 на 15 метров пронесли курсанты военных вузов Рязани от площади Победы до Соборной.

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