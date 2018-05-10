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10.05.2018 15:51 В центре Тулы на ходу загорелся автомобиль "Вести-Тула"





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Накануне на 37-ом километре автодороги «Арсеньево-Араны-Тула 50-Дьяково-Медвежка» ВАЗ столкнулся с неизвестным автомобилем (который скрылся с места ДТП) под управлением неизвестного водителя. В результате пострадали пассажиры ВАЗа: женщина и 16-летняя девушка. Им была оказана медицинская помощь.



На 3-ем километре автодороги «Болохово Шварц» автомобиль «Опель Вектра» съехал в кювет, врезался в препятствие и перевернулся. Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.







Сегодня около одиннадцати часов утра на проспекте Ленина в Туле, недалеко от рынка «Салют», на ходу загорелся автомобиль «Пежо». Водитель заметил дым под капотом, вышел из машины и попытался потушить пожар самостоятельно, однако у него ничего не получилось. Тогда мужчина вызвал пожарных. Приехавшие на место происшествия огнеборцы за считанные минуты залили полыхающий автомобиль пеной. В результате происшествия никто не пострадал.Накануне на 37-ом километре автодороги «Арсеньево-Араны-Тула 50-Дьяково-Медвежка» ВАЗ столкнулся с неизвестным автомобилем (который скрылся с места ДТП) под управлением неизвестного водителя. В результате пострадали пассажиры ВАЗа: женщина и 16-летняя девушка. Им была оказана медицинская помощь.На 3-ем километре автодороги «Болохово Шварц» автомобиль «Опель Вектра» съехал в кювет, врезался в препятствие и перевернулся. Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

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