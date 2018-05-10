|
|
|
|10.05.2018 13:35 В Липках после реконструкции зажжён Вечный огонь
|Вести-Тула
Накануне Дня Победы в Липках Киреевского района вновь был зажжен Вечный огонь. На протяжении многих лет он загорался только в канун особых памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Теперь, после реконструкции специалистами «Газпром газораспределение Тула», огонь будет гореть постоянно.
Современные материалы, обладающие повышенной износостойкостью, обеспечат надежную, безаварийную, а главное - бесперебойную работу газового оборудования. Работы выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной компанией «Газпром межрегионгаз».
|
|