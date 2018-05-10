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10.05.2018 13:27 Тульские оборонщики готовы сделать арктического «Ангела» Вести-Тула





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Этот комплекс предназначен для оказания помощи пострадавшим на этапах эвакуации во время техногенных аварий, в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных.



Тульское предприятие «Сплав» готово заняться производством медицинской техники для нужд Арктики. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин. В рамках программы по развитию Арктики наше оборонное предприятие рассчитывает на сотрудничество с Министерством обороны и может заняться производством арктической версии мобильного лечебно-диагностического комплекса «Ангел».Этот комплекс предназначен для оказания помощи пострадавшим на этапах эвакуации во время техногенных аварий, в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных.

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