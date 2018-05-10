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10.05.2018 12:57 Срок реагирования на заявку по ремонту дорог в Туле увеличен втрое Вести-Тула





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За 45 дней работы сервиса принято 187 обращений, более 100 из них исполнены, остальные находятся в работе. Также по вопросам ямочного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города по «телефонам доверия» 33-11-37, 33-80-71; через электронную приемную на сайте администрации; в письменной форме.



На дорогах областного центра всё активней разворачивается масштабный ремонт, что повлияло на порядок работы сервиса «Тула - без ям!». Теперь срок реагирования на заявку составляет не 10, а 30 дней. Чтобы направить её на сервис «Тула - без ям!» портала Открытый регион, необходимо зарегистрироваться в ЕСИА.За 45 дней работы сервиса принято 187 обращений, более 100 из них исполнены, остальные находятся в работе. Также по вопросам ямочного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города по «телефонам доверия» 33-11-37, 33-80-71; через электронную приемную на сайте администрации; в письменной форме.

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