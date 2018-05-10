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НОВОСТИ | Общество



10.05.2018 12:30 В Центральном парке Тулы масштабно отпраздновали День Победы
Алексей Ерёмин

В небе над Тулой в этот день развернулось ещё одно авиашоу после парада

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Слово «Победа» наполнено особым смыслом, а для города-героя Тулы – вдвойне. Казалось, что в Центральный парк 9 мая пришёл весь город и гости губернии. Проходят годы, но туляки помнят мужество и отвагу миллионов солдат – тех, что дошли до Берлина, тех, что приближали этот день, и тех, кто до него не дожил.

«Великая Отечественная в нас» – фотопроект, посвящённый 73-й годовщине Великой Победы. На фотографиях – ветераны и благодарные потомки. «Я обращусь в Министерство культуры, чтобы эта экспозиция работала не только в праздничные даты, а перемещалась по музеям, потому что это наша история и наш священный долг», - рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В небе над Тулой в этот день развернулось ещё одно авиашоу после парада. Тысячи туляков увидели фигуры высшего пилотажа. В парке развернулись несколько интерактивных площадок: «Передовая», «Тыл», сборка-разборка оружия, метание гранаты, стрелковый тир, полевой бинокль, мастер-класс по флажковой азбуке, надевание противогазов, полоса препятствий, фотозона, письмо деду.

День Победы завершился пиротехническим шоу и салютом. Множество концертов, посвящённых Великой Победе, прошло по всему городу.
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