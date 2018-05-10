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10.05.2018 11:21 «Бессмертный полк» в Туле с каждым годом собирает всё больше участников Полина Ермолаева





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Так многим хотелось пройти весь путь «Бессмертного полка», что к 10 заявленным часам сбора на улицу Менделеевскую никого не пускали - она уже была заполнена людьми.



Последние наставления от организаторов - когда собирается такое количество людей, дисциплина крайне важна - и вот площадь, где за несколько минут до того только завершился парад, заполнена портретами наших героев и радостными лицами их детей, внуков, правнуков.



«Бессмертный полк» стирает чины и заслуги, здесь никто не ищет местечка повыгодней, поудобнее тропу, ведь главные на этом пути - они - победители, ушедшие в века. А потому губернатор с удовольствием и очень по-братски общается с ликующими горожанами, а люди в этот день, позабыв о стеснении перед камерой, радостно откликаются, словно интервью - их конёк.



К новинкам этого года можно отнести музыку, которая звучит на протяжении всего шествия. Это наши земляки, которые откликнулись на призыв записать собственным голосом песни военных лет, либо стихи на военную тематику. Откликнулось так много, что пришлось даже выбирать. Итогом стала фонограмма на 100 минут.



На редкость жаркий день не убавил бодрости идущим в колонне. Она растянулась на весь проспект, и долго-долго эта живая река вливалась в пространство, где по сложившейся традиции людей ожидали развлечения для гуляний на любой вкус – «Бессмертный полк» пришёл в Центральный парк.



Уже шестой год подряд туляки прошли по главной улице города – проспекту Ленина – с портретами своих родственников, которые воевали, работали в тылу, делали всё для приближения Победы. С каждым годом шествие «Бессмертного полка» становится всё масштабнее.Так многим хотелось пройти весь путь «Бессмертного полка», что к 10 заявленным часам сбора на улицу Менделеевскую никого не пускали - она уже была заполнена людьми.Последние наставления от организаторов - когда собирается такое количество людей, дисциплина крайне важна - и вот площадь, где за несколько минут до того только завершился парад, заполнена портретами наших героев и радостными лицами их детей, внуков, правнуков.«Бессмертный полк» стирает чины и заслуги, здесь никто не ищет местечка повыгодней, поудобнее тропу, ведь главные на этом пути - они - победители, ушедшие в века. А потому губернатор с удовольствием и очень по-братски общается с ликующими горожанами, а люди в этот день, позабыв о стеснении перед камерой, радостно откликаются, словно интервью - их конёк.К новинкам этого года можно отнести музыку, которая звучит на протяжении всего шествия. Это наши земляки, которые откликнулись на призыв записать собственным голосом песни военных лет, либо стихи на военную тематику. Откликнулось так много, что пришлось даже выбирать. Итогом стала фонограмма на 100 минут.На редкость жаркий день не убавил бодрости идущим в колонне. Она растянулась на весь проспект, и долго-долго эта живая река вливалась в пространство, где по сложившейся традиции людей ожидали развлечения для гуляний на любой вкус – «Бессмертный полк» пришёл в Центральный парк.





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