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|10.05.2018 10:26 В завершении парада в Туле все расчёты спели «День Победы»
|Виталий Моторин
Когда стрелки часов колокольни Успенского собора показывали ровно 10 часов, над площадью Ленина в Туле прозвучали бессмертные аккорды легендарной музыки Александрова. Под них, чеканя шаг так, как, пожалуй, умеют только они, с копией Знамени Победы и флагом Российской Федерации, на площадь вышла знамённая группа, состоящая из военнослужащих Президентского полка.
И ещё одна традиционная часть церемонии, предваряющая сам парад, - командир 106 Тульской дивизии ВДВ Павел Кирси докладывает губернатору Тульской области Алексею Дюмину о готовности войск к торжественному маршу.
Глава региона обратился к собравшимся: «73 года назад завершилась самая масштабная, самая ожесточённая битва в истории человечества. Огненным смерчем пронеслась она по судьбам десятков миллионов людей, ввергнув в горе и боль 61 государство, более 80 жителей всей земли. Главный удар этой битвы обрушился на нашу с вами страну. Мы всегда будем защищать правду, справедливость и нашу с вами память, не позволим забыть великий подвиг советского народа, не допустим, чтобы новые поколения лишились своих родных героев. Слава солдатам Великой Отечественной, слава народу-победителю! С праздником! С Днём Великой Победы! Ура!».
После того как над площадью отзвучал Гимн России, военный парад начался. Открыли его барабанщики Тульского суворовского военного училища. В этом году в составе парадных расчётов – более 1100 человек, 611 из них – воины-десантники 106 дивизии ВДВ. По многолетней традиции свои расчёты представили спасатели региона и сотрудники Службы судебных приставов. Замыкали пешую часть парада самые юные его участники – курсанты Суворовского училища и Первомайского кадетского корпуса, юнармейцы.
Колонну военной техники уже не первый год возглавила легендарная тульская «Катюша». Следом за ней – машины, стоящие на вооружении Тульской дивизии ВДВ, в их числе поступившие в прошлом году машины «Рысь», уверенно чувствующие себя на любом бездорожье и предназначенные для спецопераций десантников.
Боевая машина десантная БМД-2: предназначена для поражения сил и средств противника, в том числе легкобронированных наземных и низколетящих воздушных целей, транспортировки и укрытия личного состава от пуль и осколков.
Колонна самоходной артиллерии 2С9 «Нона», колонну возглавляет машина управления Реостат 1В119. 120 мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «НОНА» Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.
Техника, производимая на тульских предприятиях, разумеется, тоже в парадном строю. Мощнейшее оружие – реактивные системы залпового огня «Град», «Тайфун» и «Смерч». Последнее из них способно доставить снаряд 300 мм калибра на расстояние 90 километров. Конечно, среди техники – защищающий небо над нашей страной и ещё десятков стран мира – «Панцирь С1».
Особым подарком для туляков стал пролёт пяти самолётов пилотажной группы «Русские витязи».
За парадом Победы на главной площади региона наблюдали несколько тысяч человек. Главные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. «Сценарий сегодняшнего праздника превосходен. Я удовлетворён в полной мере и понял, что подвиг действительно не забыт», - говорит ветеран Василий Мирошниченко. «Парад прошёл отлично, всё было выстроено необыкновенно художественно», - делится впечатлениями ветеран Пелагея Райчук.
А завершился военный парад на главной площади Тулы по традиции исполнением песни «День Победы» всеми расчётами одновременно, после чего место на площади уступили многотысячной колонне «Бессмертного полка».
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