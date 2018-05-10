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10.05.2018 10:26 В завершении парада в Туле все расчёты спели «День Победы» Виталий Моторин





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И ещё одна традиционная часть церемонии, предваряющая сам парад, - командир 106 Тульской дивизии ВДВ Павел Кирси докладывает губернатору Тульской области Алексею Дюмину о готовности войск к торжественному маршу.



Глава региона обратился к собравшимся: «73 года назад завершилась самая масштабная, самая ожесточённая битва в истории человечества. Огненным смерчем пронеслась она по судьбам десятков миллионов людей, ввергнув в горе и боль 61 государство, более 80 жителей всей земли. Главный удар этой битвы обрушился на нашу с вами страну. Мы всегда будем защищать правду, справедливость и нашу с вами память, не позволим забыть великий подвиг советского народа, не допустим, чтобы новые поколения лишились своих родных героев. Слава солдатам Великой Отечественной, слава народу-победителю! С праздником! С Днём Великой Победы! Ура!».



После того как над площадью отзвучал Гимн России, военный парад начался. Открыли его барабанщики Тульского суворовского военного училища. В этом году в составе парадных расчётов – более 1100 человек, 611 из них – воины-десантники 106 дивизии ВДВ. По многолетней традиции свои расчёты представили спасатели региона и сотрудники Службы судебных приставов. Замыкали пешую часть парада самые юные его участники – курсанты Суворовского училища и Первомайского кадетского корпуса, юнармейцы.



Колонну военной техники уже не первый год возглавила легендарная тульская «Катюша». Следом за ней – машины, стоящие на вооружении Тульской дивизии ВДВ, в их числе поступившие в прошлом году машины «Рысь», уверенно чувствующие себя на любом бездорожье и предназначенные для спецопераций десантников.



Боевая машина десантная БМД-2: предназначена для поражения сил и средств противника, в том числе легкобронированных наземных и низколетящих воздушных целей, транспортировки и укрытия личного состава от пуль и осколков.



Колонна самоходной артиллерии 2С9 «Нона», колонну возглавляет машина управления Реостат 1В119. 120 мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «НОНА» Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.



Техника, производимая на тульских предприятиях, разумеется, тоже в парадном строю. Мощнейшее оружие – реактивные системы залпового огня «Град», «Тайфун» и «Смерч». Последнее из них способно доставить снаряд 300 мм калибра на расстояние 90 километров. Конечно, среди техники – защищающий небо над нашей страной и ещё десятков стран мира – «Панцирь С1».



Особым подарком для туляков стал пролёт пяти самолётов пилотажной группы «Русские витязи».



За парадом Победы на главной площади региона наблюдали несколько тысяч человек. Главные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. «Сценарий сегодняшнего праздника превосходен. Я удовлетворён в полной мере и понял, что подвиг действительно не забыт», - говорит ветеран Василий Мирошниченко. «Парад прошёл отлично, всё было выстроено необыкновенно художественно», - делится впечатлениями ветеран Пелагея Райчук.



А завершился военный парад на главной площади Тулы по традиции исполнением песни «День Победы» всеми расчётами одновременно, после чего место на площади уступили многотысячной колонне «Бессмертного полка».



Когда стрелки часов колокольни Успенского собора показывали ровно 10 часов, над площадью Ленина в Туле прозвучали бессмертные аккорды легендарной музыки Александрова. Под них, чеканя шаг так, как, пожалуй, умеют только они, с копией Знамени Победы и флагом Российской Федерации, на площадь вышла знамённая группа, состоящая из военнослужащих Президентского полка.И ещё одна традиционная часть церемонии, предваряющая сам парад, - командир 106 Тульской дивизии ВДВ Павел Кирси докладывает губернатору Тульской области Алексею Дюмину о готовности войск к торжественному маршу.Глава региона обратился к собравшимся: «73 года назад завершилась самая масштабная, самая ожесточённая битва в истории человечества. Огненным смерчем пронеслась она по судьбам десятков миллионов людей, ввергнув в горе и боль 61 государство, более 80 жителей всей земли. Главный удар этой битвы обрушился на нашу с вами страну. Мы всегда будем защищать правду, справедливость и нашу с вами память, не позволим забыть великий подвиг советского народа, не допустим, чтобы новые поколения лишились своих родных героев. Слава солдатам Великой Отечественной, слава народу-победителю! С праздником! С Днём Великой Победы! Ура!».После того как над площадью отзвучал Гимн России, военный парад начался. Открыли его барабанщики Тульского суворовского военного училища. В этом году в составе парадных расчётов – более 1100 человек, 611 из них – воины-десантники 106 дивизии ВДВ. По многолетней традиции свои расчёты представили спасатели региона и сотрудники Службы судебных приставов. Замыкали пешую часть парада самые юные его участники – курсанты Суворовского училища и Первомайского кадетского корпуса, юнармейцы.Колонну военной техники уже не первый год возглавила легендарная тульская «Катюша». Следом за ней – машины, стоящие на вооружении Тульской дивизии ВДВ, в их числе поступившие в прошлом году машины «Рысь», уверенно чувствующие себя на любом бездорожье и предназначенные для спецопераций десантников.Боевая машина десантная БМД-2: предназначена для поражения сил и средств противника, в том числе легкобронированных наземных и низколетящих воздушных целей, транспортировки и укрытия личного состава от пуль и осколков.Колонна самоходной артиллерии 2С9 «Нона», колонну возглавляет машина управления Реостат 1В119. 120 мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «НОНА» Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.Техника, производимая на тульских предприятиях, разумеется, тоже в парадном строю. Мощнейшее оружие – реактивные системы залпового огня «Град», «Тайфун» и «Смерч». Последнее из них способно доставить снаряд 300 мм калибра на расстояние 90 километров. Конечно, среди техники – защищающий небо над нашей страной и ещё десятков стран мира – «Панцирь С1».Особым подарком для туляков стал пролёт пяти самолётов пилотажной группы «Русские витязи».За парадом Победы на главной площади региона наблюдали несколько тысяч человек. Главные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. «Сценарий сегодняшнего праздника превосходен. Я удовлетворён в полной мере и понял, что подвиг действительно не забыт», - говорит ветеран Василий Мирошниченко. «Парад прошёл отлично, всё было выстроено необыкновенно художественно», - делится впечатлениями ветеран Пелагея Райчук.А завершился военный парад на главной площади Тулы по традиции исполнением песни «День Победы» всеми расчётами одновременно, после чего место на площади уступили многотысячной колонне «Бессмертного полка».





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