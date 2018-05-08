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08.05.2018 15:20 Ветеран ВОВ Анна Илюхина узнала о Победе прямо у орудия Анастасия Октябрьская





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Боевые медали аккуратно сложены в коробку. Кителя уже давно нет. Достаёт свои награды только в День Победы. И то по просьбе близких. «Их много, куда их девать-то. И то спасибо! Труд учтён», - перебирает награды Анна Филипповна.



А трудилась она сначала в окопах. Когда началась война, ей было 16 лет. Пошла на фронт капать противотанковые рвы вокруг Тулы. Потом стала зенитчицей. «Сильные бои были, ствол становился красный», - вспоминает ветеран.



Прямо там у орудия узнала и о победе Красной армии. «Командиру доложил дежурный по телефону – кончилась война. Ура! Где-то нашли две бутылки самогонки. 13 девчонок. Вот и отметили».



Теперь отмечать День Победы в кругу семьи – это традиция. И сколько не уговаривай Анну Филипповну пойти на парад – отказывается. Его она смотрит по телевизору, поёт нам фронтовые песни и конечно шутит. Юмор – это главное её оружие. И с болячками, и с невзгодами. Вот так, шутя, говорит и о фронтовой посылке, которую по инициативе главы региона Алексея Дюмина вручают ветеранам в канун 9 Мая: «Очень благодарна, спасибо губернатору. Пусть приезжает в гости. Очень жду».



Сказано передать – передаём! Ведь приказы младшего сержанта Анны Филипповны Илюхиной, невзирая на звание, принято исполнять.



Здесь живёт ветеран Великой Отечественной войны Анна Филипповна Илюхина. Моя бабушка Нюра. Мой герой.Боевые медали аккуратно сложены в коробку. Кителя уже давно нет. Достаёт свои награды только в День Победы. И то по просьбе близких. «Их много, куда их девать-то. И то спасибо! Труд учтён», - перебирает награды Анна Филипповна.А трудилась она сначала в окопах. Когда началась война, ей было 16 лет. Пошла на фронт капать противотанковые рвы вокруг Тулы. Потом стала зенитчицей. «Сильные бои были, ствол становился красный», - вспоминает ветеран.Прямо там у орудия узнала и о победе Красной армии. «Командиру доложил дежурный по телефону – кончилась война. Ура! Где-то нашли две бутылки самогонки. 13 девчонок. Вот и отметили».Теперь отмечать День Победы в кругу семьи – это традиция. И сколько не уговаривай Анну Филипповну пойти на парад – отказывается. Его она смотрит по телевизору, поёт нам фронтовые песни и конечно шутит. Юмор – это главное её оружие. И с болячками, и с невзгодами. Вот так, шутя, говорит и о фронтовой посылке, которую по инициативе главы региона Алексея Дюмина вручают ветеранам в канун 9 Мая: «Очень благодарна, спасибо губернатору. Пусть приезжает в гости. Очень жду».Сказано передать – передаём! Ведь приказы младшего сержанта Анны Филипповны Илюхиной, невзирая на звание, принято исполнять.





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