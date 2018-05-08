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08.05.2018 15:21 В Тульскую область прибывают святые мощи из Ташкента "Вести-Тула"





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Поклониться им можно начиная с 17 часов сегодняшнего дня до 18 часов 9 мая в Сергиевском храме Тулы. А затем икона и ковчег будут перевезены в Свято-Успенский монастырь Новомосковска и храмы Богородицка и Ефремова.







Сегодня в Тульскую область прибывают икона священномученика Киприана и мученицы Иустинии с частицами их мощей, а также ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского. Святыни постоянно находятся в Успенском кафедральном соборе Ташкента.Поклониться им можно начиная с 17 часов сегодняшнего дня до 18 часов 9 мая в Сергиевском храме Тулы. А затем икона и ковчег будут перевезены в Свято-Успенский монастырь Новомосковска и храмы Богородицка и Ефремова.

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