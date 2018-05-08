НОВОСТИ | Общество







08.05.2018 15:05 Тульских школьников пригласили в Крым "Вести-Тула"





| фото |



Сегодня в «Артеке» при поддержке Фонда социально-культурных инициатив открывается «Фронтовой полигон» - проект по исторической реконструкции военного быта и технического обеспечения фронта. Что, несомненно, привлечет внимание и туляков - ребят из 25-й тульской школы, которые получили приглашение на отдых в Крыму.



Как рассказала руководитель тульской делегации Татьяна Сёмочкина, «…эта смена интересна тем, что в ее рамках проходит международная детская военно-историческая ассамблея. В ней принимают участие победители всероссийского конкурса. 9 мая дети поедут на парад в Севастополь. Также ребята совершат восхождение на Ай-Петри, будут участвовать в поисковых мероприятиях и вахтах памяти. Кроме того, различные мероприятия будут проходить на территории самого «Артека».

Четвёртый год подряд «Артек» становится одной из главных детских площадок страны, где проходят масштабные образовательные, спортивные, волонтёрские, творческие и мемориальные мероприятия, посвященные Великой Победе. В эти дни здесь проходит смена «История нашей Победы».Сегодня в «Артеке» при поддержке Фонда социально-культурных инициатив открывается «Фронтовой полигон» - проект по исторической реконструкции военного быта и технического обеспечения фронта. Что, несомненно, привлечет внимание и туляков - ребят из 25-й тульской школы, которые получили приглашение на отдых в Крыму.Как рассказала руководитель тульской делегации Татьяна Сёмочкина, «…эта смена интересна тем, что в ее рамках проходит международная детская военно-историческая ассамблея. В ней принимают участие победители всероссийского конкурса. 9 мая дети поедут на парад в Севастополь. Также ребята совершат восхождение на Ай-Петри, будут участвовать в поисковых мероприятиях и вахтах памяти. Кроме того, различные мероприятия будут проходить на территории самого «Артека».









Читать @gtrktula

















