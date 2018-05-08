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|08.05.2018 15:00 На Косой Горе появится посёлок для многодетных
|Вести-Тула
На Косой Горе 93 многодетные семьи построят целый посёлок на землях, положенных им по закону. Близ деревни Судаково прошло межевание этих земельных участков. Право на бесплатную землю в соответствии с федеральным законом имеют семьи, воспитывающие троих и более детей, а так же семьи с детьми-инвалидами. При этом они могут выбирать из предоставленных администрацией земельных участков, или найти положенные по закону 15 соток самостоятельно.
Житель посёлка Косая Гора Светлана Дружинина рассказала, что «обратились в администрацию города, сами сделали схему, топосъёмку, прошли два публичных слушания, обратились в Министерство имущественных отношений – там нам всё помогли сделать».
Среди тех, кто будет жить на этой земле - сразу несколько семей из воспитанников Натальи Саргановой. Мать-героиня, создавшая самую большую семью в Туле, рассказала о том, сколько ждала этого дня: «Я как многодетная мама ждала четыре года. За это время прибавились ещё мои дети из числа приёмных, усыновлённых, родных, которые тоже стали многодетными мамами и папами. Всего у нас сегодня здесь 13 участков. Мы вместе, мы семья, мы неразлучны. Это очень радует».
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