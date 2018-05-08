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08.05.2018 15:00 На Косой Горе появится посёлок для многодетных Вести-Тула





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Житель посёлка Косая Гора Светлана Дружинина рассказала, что «обратились в администрацию города, сами сделали схему, топосъёмку, прошли два публичных слушания, обратились в Министерство имущественных отношений – там нам всё помогли сделать».



Среди тех, кто будет жить на этой земле - сразу несколько семей из воспитанников Натальи Саргановой. Мать-героиня, создавшая самую большую семью в Туле, рассказала о том, сколько ждала этого дня: «Я как многодетная мама ждала четыре года. За это время прибавились ещё мои дети из числа приёмных, усыновлённых, родных, которые тоже стали многодетными мамами и папами. Всего у нас сегодня здесь 13 участков. Мы вместе, мы семья, мы неразлучны. Это очень радует».



На Косой Горе 93 многодетные семьи построят целый посёлок на землях, положенных им по закону. Близ деревни Судаково прошло межевание этих земельных участков. Право на бесплатную землю в соответствии с федеральным законом имеют семьи, воспитывающие троих и более детей, а так же семьи с детьми-инвалидами. При этом они могут выбирать из предоставленных администрацией земельных участков, или найти положенные по закону 15 соток самостоятельно.Житель посёлка Косая Гора Светлана Дружинина рассказала, что «обратились в администрацию города, сами сделали схему, топосъёмку, прошли два публичных слушания, обратились в Министерство имущественных отношений – там нам всё помогли сделать».Среди тех, кто будет жить на этой земле - сразу несколько семей из воспитанников Натальи Саргановой. Мать-героиня, создавшая самую большую семью в Туле, рассказала о том, сколько ждала этого дня: «Я как многодетная мама ждала четыре года. За это время прибавились ещё мои дети из числа приёмных, усыновлённых, родных, которые тоже стали многодетными мамами и папами. Всего у нас сегодня здесь 13 участков. Мы вместе, мы семья, мы неразлучны. Это очень радует».





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