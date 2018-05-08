НОВОСТИ | Общество







08.05.2018 14:42 Новый рейтинг тульских УК кардинально отличается от предыдущих Алексей Ерёмин





| фото |



Как сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «четыре руководителя управляющих компаний были дисквалифицированы по решению суда – в Киреевском и Щёкинском районах. Если такое решение принято, а дисквалификация – это судебное подтверждение систематического и грубого нарушения лицензионных требований, такая УК лишается сразу 20 баллов в рейтинге».



Во-вторых, новый рейтинг вообще кардинально отличается от предыдущих: из него, в частности, исключён единый платёжный документ. При этом в зоне ответственности УК осталось перечисление ресурсникам платы за ОДН. Ужесточён и критерий «неисполнение предписаний ГЖИ». Новый критерий - наличие дисквалификации или судимости у руководителя. А ещё теперь все УК региона обязаны раскрывать информацию о своей работе на портале ГИС ЖКХ.



По словам Алексея Бирюлина, «если раньше рейтинг УК составлялся фактически на год, а потом рейтинг начинался с нуля, то есть управляющие компании имели возможность начать с чистого листа. Теперь мы берём для расчётов критериев жалобы, предписания, протоколы не за календарный год, а за предыдущие двенадцать месяцев».



После 1 июля в Тульской области не должно остаться ни одной УК-двойника. Право оставить имя в случае совпадения останется за той, которая зарегистрировалась раньше. Также УК теперь обязаны хранить данные об обращениях жителей в течение трёх лет, даже если обращение поступает по телефону. Если в течение шести месяцев с момента получения лицензии в ней будут отсутствовать сведения хотя бы об одном МКД в управлении, лицензия будет аннулирована.



Во-первых, в весенний рейтинг ЖКХ вошли 163 управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома. Традиционно все они были разделены на три сектора: зелёный, в него попали лучшие УК, на этот раз их 26; 110 в жёлтом поле – твёрдые середнячки и, наконец, те, что находятся в красном секторе. Худших из худших - 27. В отношении четырёх УК в Тульской области идёт процедура банкротства. Четыре фирмы попали под уголовное преследование.Как сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «четыре руководителя управляющих компаний были дисквалифицированы по решению суда – в Киреевском и Щёкинском районах. Если такое решение принято, а дисквалификация – это судебное подтверждение систематического и грубого нарушения лицензионных требований, такая УК лишается сразу 20 баллов в рейтинге».Во-вторых, новый рейтинг вообще кардинально отличается от предыдущих: из него, в частности, исключён единый платёжный документ. При этом в зоне ответственности УК осталось перечисление ресурсникам платы за ОДН. Ужесточён и критерий «неисполнение предписаний ГЖИ». Новый критерий - наличие дисквалификации или судимости у руководителя. А ещё теперь все УК региона обязаны раскрывать информацию о своей работе на портале ГИС ЖКХ.По словам Алексея Бирюлина, «если раньше рейтинг УК составлялся фактически на год, а потом рейтинг начинался с нуля, то есть управляющие компании имели возможность начать с чистого листа. Теперь мы берём для расчётов критериев жалобы, предписания, протоколы не за календарный год, а за предыдущие двенадцать месяцев».После 1 июля в Тульской области не должно остаться ни одной УК-двойника. Право оставить имя в случае совпадения останется за той, которая зарегистрировалась раньше. Также УК теперь обязаны хранить данные об обращениях жителей в течение трёх лет, даже если обращение поступает по телефону. Если в течение шести месяцев с момента получения лицензии в ней будут отсутствовать сведения хотя бы об одном МКД в управлении, лицензия будет аннулирована.





Читать @gtrktula

















