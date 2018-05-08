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08.05.2018 14:37 Тамара Мосина: такое не должно повториться Анастасия Октябрьская





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О серьёзности своей травмы говорит со знанием дела. Ведь всю войну она и занималась спасением раненых. «За сутки 800 человек поступило вот в этот госпиталь №4857. Это были раненные из-под Тулы», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Тамара Мосина.



Медсестрой Тамара Николаевна прошла всю Смоленщину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. Победу встреча в Германии. «Приехал генерал. Было праздничное построение, салют. Потом танцы, пляски. Вот так», - рассказывает Тамара Мосина.



Медицинское дело Тамара Николаевна не бросила и после войны. Закончила фельдшерско-акушерскую школу и сорок с лишним лет работала в местной Тепло-Огарёвской больнице. Где, к слову, о ней не забывают.





Навещает и местная администрация. В преддверии 9-ого мая – по поручению губернатора области Алексея Дюмина с фронтовой праздничной посылкой. День Победы Тамара Николаевна любит, отмечает каждый год с семьёй. Хоть и признаётся сквозь слёзы, что это были самые страшные страницы её биографии. «Такое не должно повториться, - говорит Тамара Мосина.



Тамара Николаевна хоть и обрадовалась нашему визиту, но встала из-за стола не сразу. Без посторонней помощи она это сделать не может. Недавно повредила шейку бедра.О серьёзности своей травмы говорит со знанием дела. Ведь всю войну она и занималась спасением раненых. «За сутки 800 человек поступило вот в этот госпиталь №4857. Это были раненные из-под Тулы», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Тамара Мосина.Медсестрой Тамара Николаевна прошла всю Смоленщину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. Победу встреча в Германии. «Приехал генерал. Было праздничное построение, салют. Потом танцы, пляски. Вот так», - рассказывает Тамара Мосина.Медицинское дело Тамара Николаевна не бросила и после войны. Закончила фельдшерско-акушерскую школу и сорок с лишним лет работала в местной Тепло-Огарёвской больнице. Где, к слову, о ней не забывают.Навещает и местная администрация. В преддверии 9-ого мая – по поручению губернатора области Алексея Дюмина с фронтовой праздничной посылкой. День Победы Тамара Николаевна любит, отмечает каждый год с семьёй. Хоть и признаётся сквозь слёзы, что это были самые страшные страницы её биографии. «Такое не должно повториться, - говорит Тамара Мосина.









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