НОВОСТИ | Происшествия







08.05.2018 13:51 В Туле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложники ребенка "Вести-Тула"





| фото |



На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, Следственного управления Следственного Комитета РФ, а также Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, тогда было принято решение применить в отношении него силу. Операцию по захвату проводили совместно с бойцами спецназа Росгвардии. В ходе ее проведения злоумышленник был ранен (в настоящий момент он госпитализирован), девочка освобождена. Её жизни и здоровью, ничего не угрожает. Все подробности - в нашем вечернем эфире.





В дежурную часть регионального управления МВД России поступило сообщение о том, что в селе Хрущёво местный житель, по предварительным данным, находящийся в состоянии наркотического опьянения, удерживает в доме собственную полуторагодовалую дочь и угрожает убийством.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, Следственного управления Следственного Комитета РФ, а также Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, тогда было принято решение применить в отношении него силу. Операцию по захвату проводили совместно с бойцами спецназа Росгвардии. В ходе ее проведения злоумышленник был ранен (в настоящий момент он госпитализирован), девочка освобождена. Её жизни и здоровью, ничего не угрожает. Все подробности - в нашем вечернем эфире.

Читать @gtrktula

















