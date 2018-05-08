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08.05.2018 11:51 Руководители Тулы посетили музей Поста №1 Вести-Тула





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Традиция постоянной вахты у «Трёх штыков» в Туле была возрождена в канун празднования 70-летия Великой Победы в 2015 году. С того момента Пост №1 превратился в музейный и образовательный проект. Его воспитанники не только несут получасовой караул у Вечного огня, но и изучают военную историю, принимают участие в поисковом движении и даже постигают некоторые аспекты военной науки.



«Светлая память нашим ветеранам! Многих из тех, кто стоял у возрождения Поста номер один, к сожалению, с нами уже нет. Первое своё поручение как глава администрации города я получил от них - это было поручение по возрождению Поста номер один, мы совместно с ними это воплотили, - рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Сегодня мы имеем, как мне кажется, один из лучших Постов номер один в России. Надеемся, что долгие годы Пост будет существовать и оставаться постоянно действующим».



Полторы тысячи тульских школьников в прошлом году и уже около 400 в этом вошли в число караульных Поста №1. В преддверии празднования Дня Победы музей, посвященный этому самому почетному в городе-герое караулу, посетили руководители областной столицы.Традиция постоянной вахты у «Трёх штыков» в Туле была возрождена в канун празднования 70-летия Великой Победы в 2015 году. С того момента Пост №1 превратился в музейный и образовательный проект. Его воспитанники не только несут получасовой караул у Вечного огня, но и изучают военную историю, принимают участие в поисковом движении и даже постигают некоторые аспекты военной науки.«Светлая память нашим ветеранам! Многих из тех, кто стоял у возрождения Поста номер один, к сожалению, с нами уже нет. Первое своё поручение как глава администрации города я получил от них - это было поручение по возрождению Поста номер один, мы совместно с ними это воплотили, - рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Сегодня мы имеем, как мне кажется, один из лучших Постов номер один в России. Надеемся, что долгие годы Пост будет существовать и оставаться постоянно действующим».





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