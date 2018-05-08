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08.05.2018 11:27 Тульским ветеранам вручают фронтовые посылки Кира Черьевская





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Борис Алексеевич Сбоев в 17 лет стал участником битвы на Курской дуге. «Когда меня ранило, я сгоряча побежал и упал в камыши. Там я сутки не приходило в себя, на другой день меня нашли связисты», - вспоминает фронтовик.



В памяти свежи все до единого момента тех страшных военных лет, а ведь большинству ветеранов, доживших до 73-ей годовщины, уже больше 90 лет. По словам Главы Тулы Юрия Цкипури, «они работают, не покладая рук, на благо общества, воспитывают молодёжь в духе традиций, в духе любви к Родине. Сейчас в этой непростой геополитической обстановке это крайне важно».



Евгения Тимофеевича Шалашникова, который освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин, хорошо знают все туляки. Со слезами на глазах он рассказывает о победах своей внучки в конном спорте и как услышали об окончании войны: «И прыгали, и плакали, и смеялись».



Посылку Евгений Тимофеевич даже не успел раскрыть - поспешил на мероприятие со школьниками. Держаться в форме ему, как оказалось, помогает ежедневная гимнастика.



Со спортом на ТЫ до сих пор бывший уже в мирное время учителем физкультуры Пётр Филиппович Клокатов, участник освобождения Крыма, Словакии и Венгрии. Юрия Цкипури, он, как всегда, встретил радушно и с шутками. «Я же трижды герой Советского Союза! Тула – город-герой, а я туляк! Крым освобождал, а Керчь-то – герой!».



Они говорят "Спасибо!" за внимание, а мы им - за Великую Победу.



Георгиевские ленточки, открытки, цветы, награды, фотографии, сделанные сразу после войны, и уже современные на празднованиях Дня Победы - в домах ветеранов не только 9 мая, а всегда всё напоминает о том, как они сражались за Родину.Борис Алексеевич Сбоев в 17 лет стал участником битвы на Курской дуге. «Когда меня ранило, я сгоряча побежал и упал в камыши. Там я сутки не приходило в себя, на другой день меня нашли связисты», - вспоминает фронтовик.В памяти свежи все до единого момента тех страшных военных лет, а ведь большинству ветеранов, доживших до 73-ей годовщины, уже больше 90 лет. По словам Главы Тулы Юрия Цкипури, «они работают, не покладая рук, на благо общества, воспитывают молодёжь в духе традиций, в духе любви к Родине. Сейчас в этой непростой геополитической обстановке это крайне важно».Евгения Тимофеевича Шалашникова, который освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин, хорошо знают все туляки. Со слезами на глазах он рассказывает о победах своей внучки в конном спорте и как услышали об окончании войны: «И прыгали, и плакали, и смеялись».Посылку Евгений Тимофеевич даже не успел раскрыть - поспешил на мероприятие со школьниками. Держаться в форме ему, как оказалось, помогает ежедневная гимнастика.Со спортом на ТЫ до сих пор бывший уже в мирное время учителем физкультуры Пётр Филиппович Клокатов, участник освобождения Крыма, Словакии и Венгрии. Юрия Цкипури, он, как всегда, встретил радушно и с шутками. «Я же трижды герой Советского Союза! Тула – город-герой, а я туляк! Крым освобождал, а Керчь-то – герой!».Они говорят "Спасибо!" за внимание, а мы им - за Великую Победу.





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