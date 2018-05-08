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08.05.2018 10:53 В тульском детсаду устроили свой «Бессмертный полк» Вести-Тула





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Старательно чеканили шаг, приветствовали гостей, в том числе и ветеранов-фронтовиков. А затем старательно пронесли штандарты с фотографиями своих молодых прадедов, отдавших жизнь за счастье этой детворы.



«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой...» Свой «Бессмертный полк» прошагал и по территории тульского детского сада «Радость моя». Малыши сначала прошли торжественным маршем, представляя все рода войск и даже военную технику.Старательно чеканили шаг, приветствовали гостей, в том числе и ветеранов-фронтовиков. А затем старательно пронесли штандарты с фотографиями своих молодых прадедов, отдавших жизнь за счастье этой детворы.





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