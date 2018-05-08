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НОВОСТИ | Общество



08.05.2018 10:36 Тульское радио: курс – на сотню лет на волнах
Алина Фурсенко

Под прицелом камеры актёрское образование Владимира Комарова вырывается наружу

| фото |
Под прицелом камеры актёрское образование Владимира Комарова вырывается наружу, но по радио звучит только голос. И он должен передать всё. «Здесь у тебя только один инструмент, и его надо развивать, чтобы раскрасить, сделать так, чтобы был какой-то ассоциативный ряд у слушателей», - говорит корреспондент Владимир Комаров.

О работе радийщика снято немало фильмов, серьезных и комедийных, но самое интересное, что и те и другие правдивы. Например, как и героям «Дня радио» моим коллегам частенько приходится выкручиваться из нелепых ситуаций в прямом эфире. «Должны были прийти люди из московского бюро. 20 минут эфира проходит - мы их ждём, 30 минут проходит – мы их ждём. Более того - они не пришли! Мы говорили сами, благо подготовка нам позволила», - рассказала редактор Ирина Конышева.

В программе «На троих» тишины не бывает, и не только потому, что у Сергея Белова, как правило, в гостях коллеги-журналисты. Наш руководитель - человек телевизионный, и хотя в социальных сетях ведет видеотрансляции своего радиошоу, уверяет - всё, что льется по ФМ-волнам, находит свою особую аудиторию: «Торговый центр, магазин. Я в очереди, продавщица уже минут пять стоит спиной и не реагирует. Я говорю своему ребенку или жене: «Как долго нас обслуживают!». Она поворачивается моментально: «Я вас по голосу узнала». Ну, это история полушуточная. А на самом деле - возможность моментального отклика от радиослушателей меня очень сильно привлекает на радио».

Радио живет в ритме трёх прямых эфиров на «Радио России» и пятнадцати - на «Вестях ФМ». А два года назад в списке волн появился и «Маяк», у которого тоже есть свои ценители. «Будучи ещё курсантом военного училища, я и не помню какую ещё радиостанцию кроме «Маяка «мы слушали. И мы нарушали распорядок дня, так как после двенадцати на «Маяке» были разные концерты», - вспоминает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Пока из местного на «Маяке» только рекламные блоки, но волны просят тульских голосов. По словам начальника Службы радиовещания Тульского филиала ВГТРК Тамары Соловьёвой, «нам очень хочется, чтобы были тульские врезки, наши включения. Я уверена, они будут. Плохо человеку, которому есть что сказать, когда у него нет слушателей. Вот я считаю, что мы все, кто работает на разных радиостанциях – счастливые люди».

Сегодня тульское радио встречает свой праздник 91-й раз. А значит - курс на сотню лет на волнах.













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