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07.05.2018 23:31 Дюмин после инаугурации Путина рассказал о планах Тульской области
Вести-Тула

Дюмин после инаугурации Путина рассказал о планах Тульской области

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Церемония вступления Владимира Путина в должность президента прошла в Большом Кремлёвском дворце. На неё были приглашены 5000 человек, что вдвое больше обычного. От Тульской области за торжественной церемонией наблюдали глава региона Алексей Дюмин, областные парламентарии, доверенные лица президента, волонтёры и активисты, участвовавшие в избирательной кампании главы государства.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «президент чётко обозначил, что Россия – игрок на международной арене, с которым придётся считаться. Обороноспособность нашей страны находится в отличном состоянии. За оборону и целостность государства президент спокоен, спокойна вся страна. Сейчас время – сосредоточиться на внутренних задачах – образовании, медицине, демографии.

Тульская область – один из самых возрастных регионов, поэтому для нас это тоже первостепенные задачи. Качество и доступность медицины, строительство новых корпусов больниц, перинатального центра. Это и переход оборонно-промышленного комплекса от продукции военного назначения к гражданской. Мы будем всё для этого делать. Самое главное – есть умы, есть свои стартапы, свои инженеры и юные дарования. У нас есть поддержка федерального центра, деньги регионального бюджета – будем двигаться дальше».
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