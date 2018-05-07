НОВОСТИ







07.05.2018 23:31 Дюмин после инаугурации Путина рассказал о планах Тульской области Вести-Тула





| фото |



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «президент чётко обозначил, что Россия – игрок на международной арене, с которым придётся считаться. Обороноспособность нашей страны находится в отличном состоянии. За оборону и целостность государства президент спокоен, спокойна вся страна. Сейчас время – сосредоточиться на внутренних задачах – образовании, медицине, демографии.



Тульская область – один из самых возрастных регионов, поэтому для нас это тоже первостепенные задачи. Качество и доступность медицины, строительство новых корпусов больниц, перинатального центра. Это и переход оборонно-промышленного комплекса от продукции военного назначения к гражданской. Мы будем всё для этого делать. Самое главное – есть умы, есть свои стартапы, свои инженеры и юные дарования. У нас есть поддержка федерального центра, деньги регионального бюджета – будем двигаться дальше».



Церемония вступления Владимира Путина в должность президента прошла в Большом Кремлёвском дворце. На неё были приглашены 5000 человек, что вдвое больше обычного. От Тульской области за торжественной церемонией наблюдали глава региона Алексей Дюмин, областные парламентарии, доверенные лица президента, волонтёры и активисты, участвовавшие в избирательной кампании главы государства.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «президент чётко обозначил, что Россия – игрок на международной арене, с которым придётся считаться. Обороноспособность нашей страны находится в отличном состоянии. За оборону и целостность государства президент спокоен, спокойна вся страна. Сейчас время – сосредоточиться на внутренних задачах – образовании, медицине, демографии.Тульская область – один из самых возрастных регионов, поэтому для нас это тоже первостепенные задачи. Качество и доступность медицины, строительство новых корпусов больниц, перинатального центра. Это и переход оборонно-промышленного комплекса от продукции военного назначения к гражданской. Мы будем всё для этого делать. Самое главное – есть умы, есть свои стартапы, свои инженеры и юные дарования. У нас есть поддержка федерального центра, деньги регионального бюджета – будем двигаться дальше».





Читать @gtrktula

















