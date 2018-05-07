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07.05.2018 12:44 В Тульской области провели генеральную уборку Татьяна Смирнова





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В этом году трудовые коллективы убирают не только прикрепленные к предприятиям территории – они вышли и на общественные пространства. Чиновники сменили пиджаки и модные ботинки на спортивные костюмы и кроссовки. Всем нашлось занятие по душе - одни убирали мусор, другие озеленяли город.



По словам главы администрации города Тулы Евгений Авилова, «красивый краснолистный клен будет радовать и гостей, и жителей нашего города. Субботник будет ещё и 12 мая».



В этом сезоне в городе-герое будет высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Все растения - из тульских питомников. Приживаются местные саженцы практически на 100 процентов. Кленовая аллея появится и на набережной.



Начало положил губернатор области. Алексей Дюмин посадил деревья со студентами машколледжа. Каждое дерево весит четыре центнера, так что сажают их с помощью специальной техники, освоил которую губернатор в считанные минуты. «Это очень значимое место, поэтому мы всё делаем для того, чтобы через какое-то время здесь был город-сад. Здесь будет комфортно всем жителям. Радует, что к субботнику присоединяется всё больше предприятий. Порядок надо начинать с самого себя, в своём дворе, подъезде», - сказал губернатор Алексей Дюмин.



Проект «Тульская набережная» предполагает не только благоустройство берега Упы, но и исторического центра Тулы. На улице Металлистов организуют музейный квартал. Здесь разместятся филиалы «Ясной Поляны», «Куликова поля», Музея оружия. Все дома улицы - объекты культурного наследия. Кроме того, в музейном квартале находится один из древнейших храмов области. Ход реконструкции музейного квартала губернатор осмотрел вместе с ответственными лицами и инвесторами, внеся ряд замечаний и предложений.



Проект «Тульская набережная» планируют завершить уже этим летом. Тогда туляки и туристы смогут оценить исторический центр во всей красе. А напоследок, возвращаясь к теме субботника, нельзя не сказать: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Прогуливаясь по набережной или в своем дворе, почаще вспоминайте эту всем известную истину.



Весна в разгаре. Самое время - нанести последние штрихи в облик городов и сел. Генеральная уборка в помощь. Ровно в 9 утра по всей области начали мести, скрести, пилить, сажать и поливать.В этом году трудовые коллективы убирают не только прикрепленные к предприятиям территории – они вышли и на общественные пространства. Чиновники сменили пиджаки и модные ботинки на спортивные костюмы и кроссовки. Всем нашлось занятие по душе - одни убирали мусор, другие озеленяли город.По словам главы администрации города Тулы Евгений Авилова, «красивый краснолистный клен будет радовать и гостей, и жителей нашего города. Субботник будет ещё и 12 мая».В этом сезоне в городе-герое будет высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Все растения - из тульских питомников. Приживаются местные саженцы практически на 100 процентов. Кленовая аллея появится и на набережной.Начало положил губернатор области. Алексей Дюмин посадил деревья со студентами машколледжа. Каждое дерево весит четыре центнера, так что сажают их с помощью специальной техники, освоил которую губернатор в считанные минуты. «Это очень значимое место, поэтому мы всё делаем для того, чтобы через какое-то время здесь был город-сад. Здесь будет комфортно всем жителям. Радует, что к субботнику присоединяется всё больше предприятий. Порядок надо начинать с самого себя, в своём дворе, подъезде», - сказал губернатор Алексей Дюмин.Проект «Тульская набережная» предполагает не только благоустройство берега Упы, но и исторического центра Тулы. На улице Металлистов организуют музейный квартал. Здесь разместятся филиалы «Ясной Поляны», «Куликова поля», Музея оружия. Все дома улицы - объекты культурного наследия. Кроме того, в музейном квартале находится один из древнейших храмов области. Ход реконструкции музейного квартала губернатор осмотрел вместе с ответственными лицами и инвесторами, внеся ряд замечаний и предложений.Проект «Тульская набережная» планируют завершить уже этим летом. Тогда туляки и туристы смогут оценить исторический центр во всей красе. А напоследок, возвращаясь к теме субботника, нельзя не сказать: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Прогуливаясь по набережной или в своем дворе, почаще вспоминайте эту всем известную истину.





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