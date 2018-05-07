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НОВОСТИ | Общество



07.05.2018 11:14 Дети и внуки полководцев Победы рассказали тульским школьникам о войне
Вести-Тула

Дети и внуки полководцев Победы рассказали тульским школьникам о войне

| фото |
О том, что такое война, что называют подвигом и что есть мужество, ученикам тульских школ рассказали дети и внуки полководцев Победы. Потомки прославленных маршалов Советского Союза, возглавлявших Красную армию в годы войны, провели открытые уроки в Тульском музее оружия.

Они поделились историями, которые им самим рассказывали их легендарные отцы и деды. Впрочем, эти беседы не были монологами, ученики школ, суворовцы и кадеты поделились историями, которые живут в их семьях.

По словам внука маршала Советского Союза Леонида Говорова Алексея Говорова, «они начинают интересоваться после таких встреч, начинают расспрашивать родителей, поднимать семейные архивы, фотографии и начинают глубже разбираться не только своей семейной истории, но и в истории нашей страны и в истории Великой Отечественной войны. История обретает для них смысл и конкретный человеческий образ».

А отец этой гостьи не был маршалом, впрочем, для Победы сделал не меньше. Дочь автора поэмы «Василий Тёркин» Валентина Твардовская рассказала о тысячах благодарных писем, которые приходили в адрес её отца и о его боевом писательском пути: «На мой взгляд, он был в самых горячих точках на Юго-Западном фронте, терял товарищей, сам едва уцелел. Фронтовая редакция отступала вместе с армией, оставляла Киев, Харьков. Это были страшные дни, но он показал себя человеком очень большого мужества».
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