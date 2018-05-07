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НОВОСТИ | Общество



07.05.2018 11:05 Регион вошел в число лидеров по привлечению соотечественников из-за рубежа
Алексей Еремин



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В Тульскую губернию из родной Молдавии семейство Арнаут переехало всего три месяца назад, но уже сегодня у них есть крыша над головой и работа, трёхлетняя София скоро пойдёт в детский сад. Уже здесь в Плавске у четы родилась ещё одна дочка – Мирослава. «Для детей здесь перспективы лучше, чем в Молдавии. – Говорит Степан Арнаут. – Поэтому мы с супругой решили переехать в Россию».

На сегодняшний день в Тульской области созданы все необходимые условия для проживания наших «соотечественников». Расширяется инфраструктура, улучшается и, так называемое, социальное пространство. К нам едут специалисты широкого профиля, врачи, педагоги.

Центр временного размещения соотечественников открыт на территории бывшего военного городка в Плавске. «Очень важно, что территория здесь не заброшена. Она востребована», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Сегодня в Центре уже проживает уже четыре семьи, пожелавших вернуться в Россию из-за рубежа. Всего же здесь планируется их разместить 26 семей.

А вот в доме по улице Победы семей проживает куда больше. Проблемы, правда, у них общие – коммунальные. Предварительно по поручению главы региона был проведён мониторинг жалоб жителей. Основная из них у жителей – гнилая крыша. На ремонт которой, Алексей Дюмин распорядился выделить 1,5 миллиона рублей из фонда развития области «Перспектива». Также по его поручению в период межсезонья проводился мониторинг крыш многоквартирных домов во всем регионе.

«В течение ближайшего времени будут перечислены деньги на ремонт вашей кровли. Работы будут выполнены качественно. Срок - два месяца. На приемку приеду либо сам лично, либо мой представитель» - сказал глава региона, обращаясь к жителям. Также будут отремонтированы подъезды дома и отрегулировано транспортное движение по двору, тупиковому подъезду к школе.

У добровольных переселенцев проблемы другого характера - жилищное обустройство, оформление правового статуса, а также культурная, правовая и бытовая адаптация в регионе – все они уже решаются. Всего же за время работы программы с 2011 года в Тульскую область переселилось уже 42 тыс. наших соотечественников. Все они нашли работу и жилье.


















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