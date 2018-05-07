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НОВОСТИ | Общество



07.05.2018 10:49 Неустойчивая «Вертикаль»: дольщиков снова успокоили
Виталий Моторин

Сроки сдачи трёх 19-этажных жилых домов переносили уже неоднократно

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«Мы вложили в нашу квартиру материнский капитал. Получается, что сейчас наш ребёнок на улице. Когда мы получим своё жильё? Это просто уже надоело», - возмущается дольщица ЖК «Вертикаль» Инна Козлова.

Нечто подобное могут рассказать все собравшиеся у ЖК «Вертикаль» дольщики - их в этот раз более 50, а так же ещё несколько сотен человек, которые на собрание не пришли, но тоже владеют здесь квартирами. «Вертикаль» строится уже более трёх лет, и её местами ещё не достроенные стены - немые свидетели того, как у их хозяев меняются планы на жизнь.

Как рассказала дольщица ЖК «Вертикаль» Мария Янчева, «у меня ребёнок через год идёт в школу, я планировала его отдать в школу рядом с этим комплексом, но в школу берут по прописке. Соответственно, о чём можно говорить?».

Две эти рассчитанные на 300 квартир 15-этажки по планам должны быть сданы к середине 2019, достроить их время ещё есть, а вот сроки сдачи трёх 19-этажных жилых домов переносили уже неоднократно. Каждый из них рассчитан на 207 квартир, и большая их часть уже продана, В январе этого года финальную дату сдачи застройщик обозначил в присутствии губернатора – июнь 2018 года.
И вот уже на стадии передачи документов нервы у дольщиков снова сдают. «Они говорят, что в апреле они уже начали передавать документы в ГСН. Мы звоним туда, но там говорят, что ничего им не передавали», - рассказал дольщик Дмитрий Козлов.

По словам руководителя компании-застройщика Александра Мамушкина, «в конце мая мы подадим документы в Госстройнадзор для сдачи спорткомплекса и первых двух домов. Две-три недели займет документальное оформление и ввод в эксплуатацию, начиная с конца мая».

Другой камень преткновения - спортивный комплекс - тоже почти готов, по нему в рамках примирения для дольщиков даже устроили небольшую экскурсию.

«Я понимаю переживания людей, хотелось бы извиниться за задержку, работы ведутся достаточно активно. Финансовое состояние отрасли отразилось на нас и на подрядчиках. Есть ряд судебных дел, когда подрядчики, получив авансы, не выполнили свои обязательства», - пояснил Александр Мамушкин.

Успокаивает дольщиков и другой факт: кроме Тулы у этого же застройщика есть ряд вполне успешных проектов в Рязани и Калуге. Новых строительств до завершения текущих, учитывая непростую ситуацию в этой отрасли, представители компании обещали не начинать.
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